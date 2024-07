Euro2024: Letexier la grande scommessa di Rosetti per la finale, perchè non ci sono Orsato e Marciniak

Ha sorpreso tutti il designatore dell'Uefa nella scelta per l'arbitro di Francia-Spagna di domenica a Berlino: il 35enne francese outsider assoluto

Ha spiazzato tutti Roberto Rosetti. Il designatore dell’Uefa ha comunicato con un giorno di anticipo rispetto al previsto l’arbitro della finale di Euro2024 ma soprattutto ha messo in fuorigioco esperti ed addetti ai lavori. Non ce n’era uno che non avesse scommesso sul polacco Marciniak per Spagna-Francia di domenica all’Olympiastadion ma con un colpo a sorpresa è uscito il nome di Francois Letexier.

La scommessa di Rosetti

L’eliminazione della Francia ha giocato a favore del fischietto francese, che sarà coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Marciniak spetterà il compito di quarto uomo. Il ruolo di Video Assistant Referee (VAR) è stato assegnato a Jerome Brisard (Francia), coadiuvato da Willy Delajod (Francia) e da Massimiliano Irrati (Italia). Tomasz Listkiewicz (Polonia) completerà infine la formazione come assistente arbitro di riserva.

Una vera e propria scommessa di Rosetti che da tempo seguiva con attenzione i progressi di Letexier. Contro ogni pronostico, e sfidando anche chi gli consigliava di andare sul sicuro, il designatore dell’Uefa ha premiato quello che è comunque parso il miglior arbitro degli Europei. Letexier è stato quarto ufficiale nella partita inaugurale Germania-Scozia, quella che ha tagliato le gambe al suo connazionale Turpin, un altro dei favoritissimi della vigilia per la finale. Completamente sballata la direzione di Turpin al debutto: già alla prima sera si è giocato la finale.

Letexier ha invece debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Escluso da quarti e semifinale sembrava che la sua avventura in Germania fosse finita lì ma è arrivata la scelta a sorpresa di Rosetti.

Perchè Orsato e Marciniak sono stati bocciati

Candidati per la gara di domenica erano anche il portoghese Soares Dias e l’olandese Makkelie ma il favorito di tutti era Szymon Marciniak davanti ad Orsato ma i due big sono stati estromessi. Marciniak paga sia qualche incertezza nelle gare dirette a Euro2024, sia gli errori commessi durante la stagione, in particolare in Bayern-Real Madrid di Champions. Non sarebbe stata gradita in Germania una designazione per la finale proprio da chi ha danneggiato i bavaresi. Per Orsato discorso in parte simile. C’era tutta la voglia, una volta che l’Italia era stata eliminata, di premiare il fischietto di Schio per la sua carriera (che si è chiusa qui) con la designazione per la finale ma è stato troppo alterno e soprattutto anche lui ha arbitrato male in una gara della Germania (contro la Svizzera). Ecco allora che con grande coraggio Rosetti ha scelto Letexier, nonostante la giovane età (35 anni).

La stagione di Letexier

Il francese vanta 65 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato cinque sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023.