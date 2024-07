Euro2024, sfuma sogno Orsato: in finale toccherà a Marciniak, l'arbitro odiato da tanti italiani

Con la designazione del tedesco Zwayer per l'ultima semifinale tra Inghilterra e Olanda la candidatura principale è per il fischietto polacco

C’era legittima attesa per conoscere il nome dell’arbitro designato per la seconda semifinale di Euro2024 tra Inghilterra e Olanda, in programma mercoledì alle 21. Dopo che ieri era stato ufficializzato il nome di Vincic per Francia-Spagna erano cresciute le speranze di vedere in campo Orsato per la finalissima di domenica prossima ma ora le chances del fischietto di Schio si sono quasi azzerate.

Zwayer arbitrerà la semifinale Olanda-Inghilterra

La scelta di Rosetti per Olanda-Inghilterra taglia infatti le gambe a Orsato. A dirigere il match tra Olanda e Inghilterra sarà l’outsider Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Lupp e Achmuller, con Siebert IV uomo e Dankert al Var. Restano pertanto fuori nomi importanti, come lo svedese Nyberg, il portoghese Soares Dias, il francese François Letexier e l’inglese Michael Oliver – che non hanno arbitrato ai quarti e non arbitreranno in semifinale – ma soprattutto Simon Marciniak che diventa il candidato eccellente e strafavorito per la finale.

Marciniak in pole per la finale

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak, che era stato designato anche per Svizzera-Italia, ha debuttato a Euro2024 discretamente in Belgio-Romania, dove comunque fu aiutato dal Var. Il fischietto polacco vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi, come ben ricordano anche i club italiani. Nel 2003 il Napoli di Spalletti affrontò il Milan ai quarti di finale di Champions League. A far infuriare i tifosi partenopei la decisione di non concedere un rigore per il contatto in area tra Leao e Lozano nella sfida di ritorno al Maradona. Marciniak comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola. In Champions League quest’anno sono stati 6 gli incontri diretti da Marciniak, tra cui la sfida tra Borussia Dortmund e Milan, la vittoria di misura della Lazio contro gli olandesi del Feyenoord allo stadio Olimpico di Roma e al Parco dei Principi il pareggio tra Paris Saint German e Newcastle United.

Agli ottavi di finale è lui l’arbitro designato per il ritorno della sfida tra Atletico Madrid e Internazionale Milano, dove a passare il turno sono stati gli uomini di Diego Simeone solo dopo i calci di rigore. Dirige infine il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco al Santiago Bernabeu, terminata con la vittoria e con l’accesso alla finale di Wembley della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Tuttavia, pesa molto l’errore commesso durante i minuti finali di questa partita, quando Marciniak ha interrotto l’azione pochi secondi prima che l’olandese ex Juventus Matthijs de Ligt segnasse il goal del pareggio, non consentendo così al VAR di poter intervenire.

Quale futuro per Orsato?

Inghilterra-Svizzera, pertanto, rimarrà con ogni probabilità l’ultima gara diretta in carriera da Orsato. Resta però un rebus il suo futuro. Con la conferma di Rocchi come designatore per i prossimi due anni si è chiusa una possibile porta per lui, che potrebbe entrare nell’organico Uefa o in un altro ruolo nell’Aia.