Euro 2024: Grafico dà ragione a Taylor su rigore negato, Vincic in semifinale riapre speranze Orsato

Continuano le polemiche sul penalty non concesso ai tedeschi. Designato intanto il fischietto sloveno per Spagna-Francia, era candidato alla finale

In Germania ancora non se ne fanno una ragione: uscire ai quarti dell’Europeo organizzato in casa è duro da digerire soprattutto se hai giocato alla pari e forse meglio della Spagna e se ai supplementari ti sei visto negare un rigore che a quasi tutti, tranne che all’arbitro Taylor, sembrava solare. I giornali iberici però ricordano le regole guida spiegate da Rosetti prima di Euro2024 per asserire che la decisione del fischietto inglese è stata corretta.

Euro 2024, un grafico dà ragione a Taylor

Esiste un grafico fornito dall’Uefa che fa chiarezza e che rimette in dubbio l’errore eventuale di Taylor. Prima dell’inizio degli Europei il designatore Rosetti aveva fatto visita a tutte le nazionali per spiegare bene le linee guida degli arbitraggi, dal ruolo del capitano – unico designato a parlare con i direttori di gara – ai recuperi fino alla tolleranza zero. Un passaggio è stato dedicato anche alla differenza tra fallo di mani volontario o no. In quel grafico viene dettagliata perfettamente la postura del corpo del giocatore per interpretarne la volontarietà. Resta inteso che qualsiasi braccio oltre le spalle è fuori dalla sua posizione naturale e quindi punibile. C’è più spazio per l’interpretazione in azioni con un angolo di quasi 60 gradi e dipende dalle sfumature.

Euro 2024, Taylor avrebbe interpretato linee guida Uefa

Ciò che è chiaramente catalogato come posizione naturale è la posizione in cui il braccio forma un angolo di 45 gradi o meno, esattamente il caso di Cucurella, poiché era praticamente verticale quando la palla lo colpisce. Sebbene il braccio non fosse completamente attaccato al corpo, resta inteso che fa parte della figura e non occupa più spazio del naturale. Lo stesso arbitro, l’inglese Taylor nell’occasione ha fatto un gesto indicando che il braccio era teso e abbassato, esattamente quello che indica il grafico è legale.

Ci sono dubbi anche sulla posizione del Füllkrug all’origine dell’azione e sembra anche che ci sia stato un fallo di mano dell’attaccante del Dortmund dopo la ricezione. Il fuorigioco semiautomatico avrebbe rilevato immediatamente l’irregolarità di Füllkrug, ma non ce n’è stato bisogno.

Euro 2024, Cucurella fa chiarezza sul mani in area

Oggi in conferenza stampa ha parlato proprio lo spagnolo Cucurella, autore del fallo di mano, che ha spiegato: “La palla mi colpisce la mano, è vero, ma quando ho visto l’arbitro ero tranquillo. Se gli esperti dicono che non è mano, non lo è. Io sono un giocatore e non mi faccio coinvolgere in queste cose. Ma se gli arbitri hanno detto che non era fallo di mano, io dico che non è fallo di mano. Capisco che si tratti di un’azione un po’ dubbia. Ma penso che se la Germania avesse vinto non ne avremmo parlato. Avremmo potuto anche lamentarci del fatto che non abbia espulso Kroos. Alla fine abbiamo vinto e questo è l’importante.»

Vincic arbitra semifinale Spagna-Francia ad Euro 2024

Intanto ad arbitrare la semifinale Spagna-Francia di martedì è stato designato lo sloveno Vincic, che era il candidato numero uno per la finale di Berlino di domenica prossima. Un rivale in meno per Orsato che riprende a sperare. Difficile che il fischetto italiano, utilizzato ieri per la gara tra Inghilterra e Svizzera, dopo i quarti possa essere scelto anche per la finalissima ma non impossibile. Con Turpin che sembra fuori gioco restano in corsa il portoghese Soares Dias, il francese Letexier e soprattutto il polacco Marciniak.