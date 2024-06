Svizzera-Italia, cosa ha detto Spalletti a Fagioli: la vera scommessa del play

Il play della Juve partirà titolare oggi a Berlino e sogna di mettersi alle spalle definitivamente la brutta storia della squalifica ricordando Rossi

Nel 1982 fu alla quarta partita del Mondiale che Paolo Rossi – fortemente voluto da Bearzot nonostante il bomber avesse una sola partita ufficiale (l’ultima di campionato contro l’Udinese) nelle gambe dopo due anni di squalifica per la vicenda del calcioscommesse – iniziò a diventare Paolorossi tutto attaccato. Dopo le prime tre gare incerte Paolo non ancora Pablito si risvegliò contro l’Argentina, giocando un’ottima partita, per poi esplodere col Brasile. Il resto è storia. Oggi, a Euro2024, Nicolò Fagioli sogna di ripercorrerne la storia in parte, sempre alla quarta partita degli azzurri, stasera con la Svizzera, per mettersi anche lui alle spalle la brutta storia delle scommesse.

La maglia numero 21 come Pirlo e un sogno da coronare

Fagioli a questi Europei indossa la maglia n.21, quella che normalmente ha anche alla Juventus e che ricorda il 21 di Pirlo, uno dei suoi modelli e uno dei primi ad aver avuto fiducia in lui.

Fagioli, una convocazione tra le polemiche

Quando uscì la lista dei convocati in tanti si stracciarono le vesti dopo aver visto il nome di Fagioli nella lista prima degli azzurrabili e poi in quella definitiva dei 26. Critiche sia tecniche, per averlo preferito ad altri che non erano stati fermi 7 mesi come lui, che etiche perchè comunque era appena uscito da una squalifica. Il ct non volle sentir ragioni e ha difeso la sua scelta fino all’ultimo perché in Fagioli aveva visto qualità e colpi che altri non hanno.

Una decisione maturata a fine maggio, come rivela il Corriere della Sera che scrive: «Siediti qui, che dobbiamo parlare…». L’Europeo di Nicolò Fagioli inizia così, quasi dal nulla, la notte del 14 maggio scorso, vigilia della finale di Coppa Italia fra la sua Juve e l’Atalanta, in un hotel di Roma. Il regista bianconero è ancora squalificato per la vicenda delle scommesse. Luciano Spalletti è nello stesso albergo e mentre il giocatore sta per andare a letto, lo invita a una chiacchierata, di calcio e di vita, che un mese e mezzo dopo può essere considerata come il primo allenamento azzurro di Nicolò. Che oggi, in una partita senza paracadute, sarà titolare per la prima volta in una partita ufficiale, dopo il debutto dal primo minuto in amichevole con la Bosnia, il giorno prima di decollare per la Germania.

Cosa ha detto Spalletti su Fagioli

Il ct contro gli elvetici gli affiderà il ruolo di play al posto del contestato Jorginho, non l’ha detto chiaramente ma quasi ieri in conferenza: “Dobbiamo essere più offensivi dell’ultima partita, creare di più. Fagioli titolare? Ai giovani che spingono bisogna creare lo spazio che meritano. Attraverso la sua naturalezza e la sua tranquillità nel ruolo può essere utile. Bisogna solo avere il coraggio di dargli lo spazio che merita”.

Da ottobre a oggi Fagioli ha giocato titolare appena due volte, 79’ col Monza e ’65 con la Bosnia. E una partita intera non la completa dal 14 maggio 2023, Juve-Cremonese. Poi la squalifica ma la sua vera scommessa è quella di oggi. E questa vuole vincerla davvero.