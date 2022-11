03-11-2022 10:12

La 13a giornata presenta alcune delle partite più delicate e potenzialmente esplosive della stagione: il derby Roma-Lazio, il derby d’Italia Juve-Inter e la sfida al top della classifica tra Atalanta e Napoli. Poi tante altre partite importanti per la zona retrocessione. Anche le designazioni arbitrali tengono conto di queste partite importanti che sono state assegnate a fischietti di primo piano. Il Derby di Roma è stato assegnato a Orsato di Schio, uno degli arbitri italiani più apprezzati all’estero. Sarà invece il romano Doveri a dirigere la classicissima del nostro campionato: Juve-Inter, partita mai facile che ogni volta rischia di avere infiniti strascichi polemici. Altra partita cruciale è quella di Bergamo tra Atalanta e Napoli, sfida di vertice tra la prima e la seconda in classifica che è stata assegnata a Mariani di Aprilia. In calendario c’è anche Milan-Spezia, partita sulla carta senza problemi per i rossoneri, ma che solo un anno fa sotto la direzione di Serra scatenò un fiume di polemiche.

Tutti gli arbitri della 13a giornata di Serie A

Udinese-Lecce

Venerdì 04/11 H. 20.45

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Berti – Capaldo

IV: Volpi

VAR: Massa

AVAR: Abisso

Empoli-Sassuolo

Sabato 05/11 H. 15.00

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Bindoni – Imperiale

IV: Manganiello

VAR: Pairetto

AVAR: Ghersini

Salernitana-Cremonese

Sabato 05/11 H. 15.00

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bresmes – Tegoni

IV: Prontera

VAR: Valeri

AVAR: Nasca

Atalanta-Napoli

Sabato 05/11 H. 18.00

Arbitro: Mariani

Assistenti: Cecconi – Bercigli

IV: Sozza

VAR: Irrati

AVAR: Abbattista

Milan-Spezia

Sabato 05/11 H. 20.45

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Miele D. – Vono

IV: Zufferli

VAR: Banti

AVAR: Marini

Bologna-Torino

Domenica 06/11 H. 12.30

Arbitro: Giua

Assistenti: Dei Giudici – Garzelli

IV: Chiffi

VAR: Nasca

AVAR: Banti

Monza-Hellas Verona

Domenica 06/11 H. 15.00

Arbitro: Cosso

Assistenti: Margani – Cortese

IV: Rapuano

VAR: Abbattista

AVAR: Aureliano

Sampdoria-Fiorentina

Domenica 06/11 H. 15.00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Vecchi – Rossi C.

IV: Rutella

VAR: Marini

AVAR: Di Martino

Roma-Lazio

Domenica 06/11 H. 18.00

Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli – Peretti

IV: Colombo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Juventus-Inter

Domenica 06/11 H. 20.45

Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone – Giallatini

IV: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo S.

