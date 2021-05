Belgio, Martinez: De Bruyne ottimista

La brutta botta subita nello scontro con Rudiger nella finale di Champions League non pregiudicherà la presenza di Kevin De Bruyne agli Europei. Ne è sicuro il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez.

“Abbiamo modificato il programma di Kevin. Normalmente avrebbe avuto un periodo di riposo, ma ora dobbiamo dovuto rimodulare quei sette giorni in modo diverso. Ha bisogno di essere testato per vedere cosa poter fare. Quando ho parlato con Kevin, era ottimista”.

“Siamo fortunati che non abbia avuto bisogno di un’operazione. Con un’operazione non avrebbe potuto partecipare agli Europei. Ora abbiamo la sensazione che sarà pronto”, sono le parole in conferenza stampa.

OMNISPORT | 31-05-2021 17:00