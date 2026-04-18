Alessio Cacciamani, chi è il classe 2007 che in meno di un anno ha già scalato Serie B e Under 21

Alessio Cacciamani, classe 2007 del Torino, ha bruciato le tappe: debutto in Serie A, protagonista in Serie B e chiamata in Under 21 in meno di un anno

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

A 18 anni Alessio Cacciamani ha già fatto quello che molti costruiscono in anni: debutto in Serie A, continuità tra i professionisti con una stagione da protagonista in serie B con la Juve Stabia e chiamata in Under 21. Cacciamani è oggi uno dei giovani profili con la crescita più rapida nel panorama del calcio italiano ed è già dentro il calcio dei grandi.

Una stagione da protagonista in Serie B

Alla Juve Stabia, dove è arrivato in prestito dal Torino, Cacciamani ha trovato spazio e continuità fin da subito. Nella stagione 2025/26 ha collezionato:

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30 presenze

25 da titolare

2 gol

28 dribbling riusciti

10 occasioni create

Numeri rari per un classe 2007 alla prima vera esperienza tra i professionisti. Non solo minuti nelle gambe ma impatto esposivo.

Esterno moderno: corsa, uno contro uno e verticalità

Utilizzato prevalentemente largo a sinistra da Ignazio Abate, è un esterno offensivo che gioca sempre in avanti. Punta l’uomo, attacca lo spazio e tiene alta l’intensità per tutta la partita. Non è solo talento: è continuità dentro il ritmo gara.

Oltre alla giocata negli ultimi metri, garantisce partecipazione costante alla manovra offensiva.

Il 2025 che ha cambiato tutto

Il salto di Cacciamani arriva in pochi mesi.

L’11 maggio debutta in Serie A con il Torino contro l’Inter

L’8 luglio firma il primo contratto da professionista

Ad agosto rinnova fino al 2029

Poi il prestito alla Juve Stabia

In Serie B arrivano anche i primi gol:

il primo contro il Padova (2-2, 26 ottobre 2025)

il secondo, decisivo, contro il Palermo (8 novembre 2025)

Proprio contro i rosanero segna una rete che racconta bene il suo calcio: ricezione tra le linee, accelerazione, dribbling e conclusione rapida.

Dalle giovanili all’Under 21 in pochi mesi

La crescita è stata altrettanto veloce in Nazionale.

Febbraio 2025: prima convocazione in Under 18

Un mese dopo: assist contro il Belgio

Agosto 2025: esordio n Under 19 nell’8-0 contro la Moldova

Poi il passo più significativo. A marzo 2026 arriva la chiamata di Silvio Baldini con l’Under 21: contro la Macedonia del Nord debutta entrando nel secondo tempo nella vittoria per 4-0.

In meno di un anno ha attraversato tutte le selezioni giovanili.

Dalle Marche al Torino: il percorso

Nato a Jesi, cresce tra Biagio Nazzaro, Fano e Ancona. Il suo percorso sembra inizialmente portarlo verso la SPAL, anche per l’interesse di Ruggero Ludergnani. Poi proprio Ludergnani si trasferisce al Torino, e nel 2023 Cacciamani lo segue in granata.

Già da giovanissimo aveva mostrato qualcosa di diverso: a Chiaravalle debutta nei Giovanissimi quando è ancora in età da Esordienti. Tecnica e personalità fuori scala rispetto all’età.

Tra Bale e Chiesa, un valore in crescita

Il riferimento dichiarato è Gareth Bale, per corsa e progressione. Negli ultimi anni si è aggiunta anche l’ispirazione per Federico Chiesa. Il risultato è un esterno diretto, verticale, che cerca sempre la giocata.

Secondo Transfermarkt, il suo valore è già arrivato a 2,5 milioni di euro. Una cifra ancora contenuta, ma che racconta una cosa precisa: il mercato ha già iniziato a considerarlo un profilo credibile.

Il prossimo passo è già vicino

Dal vivaio al debutto in Serie A, dalla continuità in Serie B fino all’Under 21: Cacciamani ha già bruciato le tappe.

E quando una crescita è così veloce, la domanda cambia: non più se arriverà l’esplosione definitiva, ma quando.

Il prossimo salto potrebbe arrivare molto prima del previsto: se le intenzioni del neo ct ad interim della nazionale italiana, Silvio Baldini, sono quelle di sfruttare le poche gare a disposizione per testare giovani promettenti, chissà che per Cacciamani non possano aprirsi presto le porte della nazionale maggiore.