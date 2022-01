Ultimo aggiornamento 15-01-2022 08:50

Messa alle spalle la delusione per non aver concretizzato il ritorno di Piatek e aver fallito l ’ ingaggio di Piccoli, il Genoa sembra finalmente sulla buona strada per chiudere l ’ agognato acquisto del nuovo attaccante. Pare infatti tutto fatto tra i rossoblù e l ’ Atalanta per l ’ approdo di Miranchuk nel capoluogo ligure, città dove la punta russa potrà presto dar seguito alle buone performance realizzate con la maglia degli orobici.

Il futuro di Dries Mertens e Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. Il belga, vorrebbe rimanere in azzurro sfruttando l ’ opzione di rinnovo a 5 milioni annui inserita nel suo ultimo accordo siglato col Napoli. Sensibilmente diversa da quella di Mertens è la posizione di Meret.

Dopo aver parcheggiato Calafiori al Genoa, Tiago Pinto persiste nel suo tentativo di sfoltire la rosa della Roma. Stando a quanto riportato dall ’ insider di mercato Nicolò Schira, giocatore in scadenza a giugno che non rientra nei piani tattici di Josè Mourinho.

Cosa è successo ieri venerdì 14 gennaio 2022

Arteta su Arthur: "Siamo attivi sul mercato". Nuova avventura per Bertolacci: ufficiale l'approdo al Kayserispor. Menez saluta la Reggina: è vicino ai maltesi Hamrun Spartans. Calciomercato: colpi e trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Boga – Atalanta: slitta l'ufficialità, ecco perché. Pisa, D'Angelo: "Faremo qualcosa sul mercato". Biraschi lascia il Genoa e vola in Turchia. Inter, scatto per Frattesi. Torino, Fares si presenta: "Sarei dovuto venire qui anni fa". La Juve torna prepotentemente su Icardi, Wanda Nara scompiglia i piani. Torino, per l'attacco si punta Pietro Pellegri. Il Newcastle guarda alla Serie A: assalto a Milenkovic. Lazio: la partenza di Muriqi apre la caccia al vice Immobile. Hellas Verona, Lasagna si toglie dal mercato: "Onorerò il mio contratto". Serie A, la Roma insiste per Karama. Bjarkason lascia Venezia: giocherà in Serie C al Catanzaro in prestito. Juventus, Morata resta in bilico: incontro segreto per Vlahovic. Dybala all'Inter, destini incrociati: gol e scambi di mercato sfumati. Genoa, non solo acquisti: Sabelli torna al Brescia. Fiorentina: altro portiere francese nel mirino. Inter: occhi su Dybala. Juventus shock, l'Inter pensa a Dybala: la strategia di Marotta. Muriqi "cancella" la Lazio: addio a un passo. Il Cagliari non si ferma: possibile triplo colpo in arrivo. Venezia, esperienza per la salvezza: arriva Nani.

Virgilio Sport