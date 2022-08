Ultimo aggiornamento 14-08-2022 08:29

Juventus, Allegri pensa al Sassuolo e attende altri due rinforzi La Juventus, farà il suo esordio in Serie A. La, sarà all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Allegri sta preparando il match nei minimi dettagli ma attende anche novità sul fronte mercato. Juventus , per Depay manca solo l' ok del Barça. Juventus , l' arrivo di Paredes dipende da Rabiot. Juventus , per Depay manca solo l'ok del Barça. Più passano i giorni e più Memphis Depay si avvicina alla Juventus. Intanto Max Allegri sta preparando la gara contro il Sassuolo. Vai all'articolo 08:29

Calciomercato Torino: dopo Schuurs arriverà un altro difensore Calciomercato Torino: serve ancora un difensore ai granata, in trattative avanzate con il Salisburgo per Solet, con il Djurgardens per Hien e con lo Stade de Reims per Faes Leggi l'articolo 23:01

Cosa è successo ieri sabato 13 agosto 2022

Udinese, Deulofeu: "La mia testa è qui". Calciomercato Cremonese: si tratta con l'Ascoli per Saric e Valzania. Sassuolo: presto rinnovo per Berardi. Calciomercato Torino: il Napoli su Lukic, intanto è fatta per Schuurs. Juventus: super ingaggio per Depay. Sassuolo, Carnevali: "Raspadori? Può essere che non si faccia niente". Hellas Verona: Rugani opzione gradita. Calciomercato Como: si cerca il tris con Puscas, Vignali e Mazzitelli. Calciomercato, Inter: l'Inter punta a 15 milioni per Casadei. "Il giocatore ha già deciso". Tra Napoli e Psg non ballano solo Ruiz e Navas, opzionata una stella azzurra. Calciomercato, Juventus: ufficiale Pellegrini in prestito all'Eintracht Francoforte. Premier League, lo United su Ziyech. Serie A, Fiorentina: si continua a cercare il nome per la trequarti. Calciomercato, il Napoli piomba su Ndombele. "Accordo raggiunto": le ultime. Serie A, Juventus: doppio colpo a un passo. Svolta Juventus: Depay è a un passo, Allegri cambia tutto. Milan, cresce l'ansia dei tifosi: Tutti presenti all'appello tranne uno. Serie A, terremoto a Torino: Lukic non va a Monza e chiede la cessione. Calciomercato, sorpresa a Barcellona: arrivati 100 milioni, tesserati Kessie, Lewandowski e Christensen. Calciomercato, boom Napoli: preso Simeone! Visite mediche già oggi. Calciomercato Salernitana: è fatta per Maggiore, nel mirino Bandinelli.