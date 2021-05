LIVE JUVENTUS - INTER 3-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori10:22

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Juventus e Inter, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.10:22

Punti in palio fondamentali per la Juventus che ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, per continuare a tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima Champions League; a Torino però arrivano i neo campioni d'Italia di Conte, reduci da quattro successi consecutivi e desiderosi di dare la spallata decisiva ai rivali bianconeri.10:29

Storia recente favorevole alla Juventus che ha vinto tre degli ultimi cinque precedenti tra campionato e Coppa Italia; in stagione le due squadre si sono affrontate nel match dell'andata, vinto dai nerazzurri per due a zero, e nella semifinale di Coppa Italia che ha portato i bianconeri in finale grazie al successo di San Siro e il pari casalingo.17:21

Formazioni ufficiali e Juventus in campo col 4-4-2: Szczesny - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Kulusevski, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Morata, Dybala, Felix Correia.17:12

L'Inter si schiera col classico 3-5-2: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian - Lukaku, Lautaro. A disposizione: Radu, Padelli, D'Ambrosio, Ranocchia, Gagliardini, Vecino, Perisic, Young, Sensi, Pinamonti.17:19

Pirlo conferma le anticipazioni della vigilia e sceglie Chiellini al centro della difesa con De Ligt; a centrocampo al fianco di Rabiot spazio per Bentancur che vince il ballottaggio con Arthur mentre fasce affidate a Cuadrado e Chiesa e coppia d'attacco formata da Ronaldo e Kulusevski, preferito a Morata e Dybala che partono dalla panchina.17:15

Conte abbandona il turnover visto contro Sampdoria e Roma e ripropone i titolarissimi protagonisti della cavalcata scudetto. Torna quindi De Vrij al centro della difesa e si riforma il trio in mediana formato da Brozovic, Barella ed Eriksen con Hakimi e Darmian, preferito a Perisic, a tutta fascia; in attacco infine spazio alla coppia Lukaku-Lautaro.17:17

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca pochissimo al fischio d'inizio del signor Calvarese.17:53

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Juventus.18:02

2' Primi possessi della Juventus che sviluppa gioco sull'out di destra.18:03

3' Pressing alto della Juventus che complica il fraseggio dei difensori di Conte.18:05

5' Spunto di Cuadrado che sfida Darmian e trova lo spazio per il cross. Pallone recuperato da Chiesa che però poi pasticcia nel controllo e regala la rimessa laterale ai nerazzurri.18:07

7' Squadre molto attente a non concedere spazi tra le linee. Inizio partita tattico ed equilibrato.18:09

9' Calcio di punizione di Cuadrado che spiove in area di rigore. Handanovic abbandona i pali e blocca la sfera in presa sicura.18:11

11' Occasione Juventus! Cross di Danilo che pesca Chiesa sul secondo palo. L'ex Fiorentina fa la sponda per Kulusevski che calcia da distanza ravvicinata ma trova l'opposizione di Skriniar.18:13

12' Sugli sviluppi del corner di Cuadrado, conclusione di prima intenzione di Chiesa che termina sopra la traversa. Buon momento della Juventus.18:14

13' Cartellino giallo per Kulusevski, autore di un intervento falloso ai danni di Hakimi.18:15

15' Sventagliata di Lukaku per Darmian che combina con Eriksen e Bastoni e guadagna un corner. Occupano l'area di rigore le torri nerazzurre.18:17

17' Prolungato possesso palla della difesa interista che cerca di attirare la pressione della Juventus. 18:19

18' Qualche problema per Lukaku, a terra dolorante dopo un contrasto aereo con Rabiot. Staff medico nerazzurro in campo e gioco momentaneamente interrotto.18:20

19' Rientra in campo Lukaku con la Juventus che gestisce il possesso palla.18:21

20' Cartellino giallo a Bentancur per un fallo tattico su Lautaro.18:22

21' Bastoni perde palla e facilita la ripartenza della Juventus. Sugli sviluppi sinistro in area di Kulusevski deviato in corner da De Vrij.18:23

22' Calvarese viene richiamato al VAR per valutare un contatto nell'area nerazzurra tra Darmian e Chiellini.18:24

23' Calcio di rigore per la Juventus! Calvarese giudica fallosa la trattenuta di Darmian ai danni di Chiellini e comanda la massima punizione.18:25

23' Cartellino giallo a Darmian per l'intervento falloso che ha generato il penalty.18:27

24' GOL! JUVENTUS-Inter 1-0! Rete di Ronaldo. Ronaldo si incarica del penalty ma Handanovic indovina l'angolo e si oppone. Sul pallone vagante si avventa lo stesso Ronaldo che appoggia in rete da distanza ravvicinata.



27' Prova a riorganizzarsi l'Inter che però in questa fase non riesce a gestire il possesso palla con efficacia.18:28

28' Hakimi riceve al limite da Brozovic e cerca il passaggio di ritorno per il croato. Si chiude e sventa la minaccia la difesa bianconera.18:30

30' Mezz'ora di gioco all'Allianz Stadium. Juventus in vantaggio grazie alla rete di Ronaldo.18:31

32' Kulusevski lavora palla al limite e appoggia per Danilo. Destro secco del terzino che termina sul fondo.18:33

34' Nuovamente richiamato al VAR Calvarese per un contatto in area bianconera tra De Ligt e Lautaro. Momento importante in campo.18:57

35' Calcio di rigore per l'Inter! Calvarese anche in questo caso comanda la massima punizione punendo un pestone di De Ligt su Lautaro.19:01

35' GOL! Juventus-INTER 1-1! Rete di Lukaku. Esecuzione perfetta del belga che apre il piatto sinistro, spiazza Szczesny e ripristina la parità.



37' VAR e tiri dal dischetto decisivi in questa prima parte del match. Juventus che cerca di riprende un po' di fiducia e inerzia.18:39

39' Corner di Cuadrado allontanato da Lukaku nel cuore dell'area di rigore. Partita che va un po' a sprazzi.18:41

41' Eriksen allarga per Darmian che però tergiversa e perde il possesso della sfera complice la pressione di Danilo. Riparte la Juventus.18:43

43' Calcio di punizione guadagnato da De Ligt sulla trequarti. Cuadrado si incarica della battuta e serve Chiesa che calcia dal limite trovando ancora una volta il muro eretto da Skriniar.18:45

44' Cross di Cuadrado deviato in fallo laterale da Darmian. Prova a chiudere il primo tempo in attacco la squadra di Pirlo.18:46

45' Tre minuti di recupero.18:47

45'+1' Traversone di Danilo che pesca Rabiot sul secondo palo. Colpo di testa del francese parato da Handanovic senza troppi patemi.18:49

45'+3' GOL! JUVENTUS-Inter 2-1! Rete di Cuadrado. Cross di Kulusevski rimpallato da De Vrij al limite dell'area, sul pallone si avventa Cuadrado che supera Handanovic con una conclusione deviata da Eriksen.



45'+4' Finisce il primo tempo! Juventus-Inter 2-1.19:07

Juventus in vantaggio al termine della prima frazione. Bianconeri che partono meglio e vanno in vantaggio con Ronaldo che ribadisce in rete il penalty deviato da Handanovic; l'Inter trova il pari dal dschetto con Lukaku e in pieno recupero arriva la rete di Cuadrado che riporta avanti i ragazzi di Pirlo.18:54

Bianconeri più aggressivi e pericolosi mentre i nerazzurri trovano il momentaneo pareggio in una delle poche sortite dalle parti di Szczesny; ripresa tutta da vivere con le due panchine possibili chiavi per decidere l'incontro.18:56

45' Sostituzione per l'Inter, entra Perisic ed esce Darmian.19:06

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dall'Inter.19:06

48' Lancio di Eriksen per Perisic, Szczesny abbandona i pali ma viene superato dal retropassaggio di Danilo. Chiellini è ben piazzato e salva i suoi.19:09

50' Interessante mossa tattica di Pirlo che posiziona Kulusevski a uomo su Brozovic. Come conseguenza è Eriksen ad avere più liberta e compiti di regia.19:11

51' Eriksen per Lautaro che controlla al limite e libera il destro a giro sul secondo palo. Pallone di poco alto sopra la traversa di Szczesny.19:12

53' Avvio di ripresa decisamente più convincente da parte dei nerazzurri che gestiscono la sfera nella metà campo avversaria.19:14

54' Combinazione tra Lautaro e Hakimi che libera l'esterno al cross. Esecuzione sbagliata con Perisic che si rammarica nei pressi del secondo palo.19:15

55' Juventus in dieci uomini! Secondo cartellino giallo e conseguente rosso per Bentancur, autore di un intervento falloso ai danni di Lukaku.19:18

58' Sostituzione nella Juventus, entra McKennie ed esce Kulusevski.19:18

58' Calcio piazzato di Eriksen dai 25 metri che aggira la barriera e inquadra lo specchio della porta. Szczesny si accartoccia e blocca in presa sicura.19:19

60' Corre ai ripari Pirlo che con l'ingresso di McKennie risistema la mediana a quattro con Ronaldo unica punta.19:22

62' Alza il ritmo l'Inter che ora staziona stabilmente nella metà campo bianconera.19:23

64' Hakimi pesca in area Barella che controlla e cerca a rimorchio Eriksen. Diagonale provvidenziale di Cuadrado che intercetta e allontana.19:25

66' Ci prova sull'out di destra Chiesa ma poi perde la sfera complice il ritorno di Barella. Inter in forcing per evitare la sconfitta.19:27

68' Circolazione di palla troppo lenta dell'Inter che non riesce ad impensierire le due linee difensive della Juventus. 19:29

70' Sostituzione nella Juventus, entra Morata ed esce Ronaldo.19:31

70' Cambio nella Juventus, dentro Demiral al posto di Chiesa.19:31

72' Difende con determinazione la Juventus che recupera la sfera e muove palla nella propria metà campo.19:33

73' Sostituzione per l'Inter, entra Sensi ed esce Eriksen.19:35

74' Cartellino giallo a Lautaro per gioco falloso.19:35

76' Cross di Hakimi controllato in area da Lautaro. Tacco dell'argentino per Perisic che calcia molto lontano dalla porta bianconera.19:37

77' Brozovic pesca in area Barella che controlla e tira in girata verso il secondo palo. Pallone sul fondo.19:38

77' Cartellino giallo a Bastoni per un intervento falloso su Cuadrado.19:38

78' Morata controlla sulla linea di fondo un lancio dalle retrovie e libera il destro. Handanovic copre il palo e para senza patemi.19:41

80' Sostituzione per l'Inter, entra Vecino ed esce Bastoni.19:41

82' Occasione Inter! Perisic converge verso il centro e scodella sul secondo palo per Vecino che impatta di testa e costringe Szczesny ad una grande parata.19:43

83' Gol annullato all'Inter! Barella crossa al centro per Lukaku, Chiellini fa autogol ma gioco interrotto per un fallo del belga.19:45

83' Nuovo richiamo al VAR per Calvarese che valuta l'azione nell'area di rigore bianconera. Dopo la visione delle immagini l'arbitro non ravvisa irregolarità di Lukaku e concede il gol all'Inter.19:51

83' GOL! Juventus-INTER 2-2! Autogol di Chiellini. Cross al centro di Barella con Chiellini che anticipa Lukaku nella propria porta.



85' Cartellino giallo a Chiellini per proteste.19:49

87' Calcio di rigore per la Juventus! Contatto in area tra Perisic e Cuadrado. Calvarese non ha dubbi e indica il dischetto.19:48

88' GOL! JUVENTUS-Inter 3-2! Rete di Cuadrado. Destro ad incrociare del colombiano che supera Handanovic e riporta avanti la Juventus.



88' Cartellino giallo a Brozovic per proteste.19:50

90' Cartellino giallo a Cuadrado per un intervento falloso su Barella.19:51

90'+1' Quattro minuti di recupero.19:52