Euro 2020: il Belgio di De Bruyne e Lukaku parte favorito

il Belgio è sicuramente tra le tre squadre più forti del torneo, per alcuni addirittura la favorita principale. La stella dei Diavoli Rossi è sicuramente Kevin De Bruyne che, prima degli Europei 2020, ha un appuntamento altrettanto importante il 29 maggio con la sua squadra di club, ovvero la finale di Champions League.

Il centrocampista si trova in buona compagnia, perché ha al suo fianco giocatori che militano nei più importanti club europei. Parliamo, infatti, di giocatori del calibro di Edwin Hazard e Courtois, attaccante e portiere del Real Madrid oppure gli “italiani” Mertens e Lukaku, per non parlare di di Praet e Castagne, che hanno da poco vinto la FA Cup 2021 ai danni del Chelsea.

Bilancio Gruppo I: G10 V10 P0 S0 GF40 GS3

Miglior marcatore delle qualificazioni: Romelu Lukaku (7)

Miglior piazzamento UEFA EURO: secondo posto (1980)

UEFA EURO 2016: quarti di finale, sconfitta 3-1 contro il Galles

Commissario tecnico: Roberto Martínez

Ex centrocampista spagnolo che ha giocato prevalentemente in Inghilterra, Martínez allena il Belgio dal 2016.

Giocatore chiave: Kevin De Bruyne

Eletto Centrocampista della Stagione di UEFA Champions League nel 2019/20, De Bruyne ha segnato quattro gol e fatto sette assist in appena sei partite di qualificazione EURO. Il pilastro della formazione di Roberto Martìnez ha confezionato inoltre 20 assist in Premier League col Manchester City nel 2019/20, eguagliando il record di Thierry Henry in campionato.

Osservato speciale: Youri Tielemans

Il versatile centrocampista del Leicester, 23 anni, possiede un formidabile tiro dalla distanza ed è molto abile nella distribuzione di palla.

Lo sapevi?

I Diavoli Rossi sono al primo posto dell’attuale ranking FIFA per nazionali.

Calendario Euro 2020

12-06 ore 21.00 Belgio-Russia; 17-06 ore 18.00 Danimarca-Belgio; 21-06 ore 21.00 Finlandia-Belgio

OMNISPORT | 31-05-2021 11:55