Spagna-Inghilterra: gesto di Carvajal a Saka fa il giro del mondo, indignazione per Bellingham

La foto del difensore spagnolo che mima il gesto delle lacrime al rivale diventa virale, la reazione dell'asso del Real al fischio finale fa discutere

Ci sono tanti flashback in una finale come quella di ieri tra Spagna e Inghilterra che ha visto il successo delle Furie rosse per 2-1 nella finale di Euro 2024 a Berlino: c’è la gioia di una tifoseria impazzita al fischio finale di Letexier, c’è la disperazione per l’ennesima delusione inglese, c’è la faccia di Morata che forse lascia la Nazionale dopo l’ultimo trionfo ma a catturare l’attenzione degli spettatori sono stati soprattutto due gesti diventati virali, quello di Carvajal e quello di Bellingham.

Euro 2024, Carvajal prende in giro Saka durante la finale

Iconica la maniera con cui Carvajal si è rivolto a Saka dopo un’azione di gioco. Dopo un contrasto sulla trequarti, infatti, Saka è crollato a terra e si è lamentato con l’arbitro – il francese Letexier, scelta a sorpresa di Rosetti per la finale – con Carvajal che non ci ha pensato due volte a rispondere con un gesto che ha fatto immediatamente il giro del web: mani sotto gli occhi ad imitare il pianto dell’inglese, chiedendo di fatto che smettesse di farlo. Il terzino spagnolo, che ha vinto sei Champions League nella sua carriera, ha invitato l’inglese ad alzarsi senza fare scenate.

Euro 2024, Spagna-Inghilterra: la rabbia di Bellingham

E veniamo a Bellingham. Il jolly offensivo del Real Madrid è stato spesso criticato per le sue prestazioni durante gli Europei ma ieri è stato tra i migliori in Spagna-Inghilterra: si è messo al servizio della squadra, con grande abnegazione anche in fase difensiva: inoltre, è suo l’assist a Palmer per il gol del pareggio inglese. Dopo il fischio finale della partita conclusiva degli Europei, Bellingham prima si fermato da solo in mezzo al campo portandosi le mani sulle ginocchia e poi si è diretto verso la panchina dove non ha trattenuto la rabbia e ha dato un calcio ad un mini-frigorifero.

Bellingham non voleva prendere parte alla premiazione

Non è nuovo a gesti del genere. E’ tanta la rabbia e la delusione di Bellingham che, dopo aver ritirato la medaglia del secondo posto, voleva andare negli spogliatoi e non partecipare alla premiazione della Spagna ma è stato costretto a restare sul terreno di gioco: a riportare il video è il quotidiano spagnolo Marca, che mostra come Bellingham prima vada in panchina a sedersi e poi torni in campo mentre gli avversari ricevono la coppa.