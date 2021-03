Europei U-21, che stangata per l'Italia: Tonali fuori 3 turni

Giornata di vigilia per l’Italia che domani (sabato 27 marzo, ore 21.00) affronterà la Spagna nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 21. L’Italia guidata da Paolo Nicolato non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 all’esordio contro la Repubblica ceca (bel gol di Scamacca servito da Patrick Cutrone), mentre gli iberici sono stati capaci, tre giorni fa, di liquidare la Slovenia con un secco 3-0.

La partita contro la Roja, a questo punto, diventa già fondamentale, in quanto soltanto le prime 2 classificate dei girone B potranno proseguire verso la prossima fase del torneo, ovvero i quarti di finale.

Match già decisivo, dunque, da affrontare senza 3 titolari, tutti squalificati nel corso della partita contro i cechi. La squalifica più pesante è quella del numero 8 del Milan Sandro Tonali, espulso nel finale di partita.

Cosa è successo? Durante un duello vicino al fallo laterale, Tonali ha calpestato la gamba di un avversario (il 10 Sasinka), salendo con un piede prime e dunque con l’altro in seguito ad un contrasto caotico. Nessun dubbio da parte della direzione arbitrale, che ha mandato il centrocampista del Milan negli spogliatoi. Il giudice sportivo, questa volta, non ci è andato leggero e ha decretato ben 3 turni di squalifica per il mediano azzurro. Per lui, dunque, la fase a gironi dell‘Europe Under-21 finisce qui, con la speranza di rivederlo nelle prossime partite.

Ai più nostalgici, questo episodio ha ricordato molto quanto successo a Daniele De Rossi nel Mondiale 2006: espulso con rosso diretto per una tremenda gomitata in faccia rifilata a McBride. contro gli Stati Uniti, scontati i 4 turni di squalifica ha fatto in tempo a segnare uno dei rigori decisivi nella stupenda finale contro la Francia. Ci si augura che la storia di Tonali segua la falsariga di quella di “Capitan Futuro“.

Ma non è finita qui, perchè l’Italia affronterà le Furie Rosse senza altri due squalificati: è stato commissionato infatti 1 turno di squalifica per Riccardo Marchizza (doppia ammonizione) e 1 per Gabbia (“violazione delle regole di buona condotta”).

Queste le parole di Paolo Nicolato alla vigilia della sfida:

“Abbiamo visto tante partite della Spagna e sappiamo che domani ci aspetta un esame di università: io spero di affrontarlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve avere paura di nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli avversari, ma voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla”.

