F1, GP dell'Eifel: la diretta-live

PRE GARA

Otto anni dopo il Nürburgring torna ad ospitare una gara di Formula 1; era il 2013 quando l’allora GP di Germania ospitava il nono evento della stagione, dove Sebastian Vettel dominava coi colori della Red Bull. Oggi è Lewis Hamilton invece ad essere il leader incontrastato del mondiale, nonostante la mancata vittoria durante il GP di Russia. In occasione del Gran Premio dell’Eifel, ha fatto ritorno inaspettatamente per la seconda volta quest’anno Nico Hulkenberg, che dopo aver sostituito Sergio Perez a causa del Covid-19, questa volta il tedesco rimpiazzerà Lance Stroll, out per tutto il weekend con un problema di salute.

Durante il sabato, Valtteri Bottas interrompe la scia di cinque pole position consecutive di Lewis Hamilton, piazzandosi primo davanti al compagno di scuderia. Terza posizione per Verstappen seguito da un ottimo Leclerc. Impresa Giovinazzi, 14esimo davanti a Kimi Raikkonen.

Griglia di partenza

Valtteri Bottas Lewis Hamilton Max Verstappen Charles Leclerc Alex Albon Daniel Ricciardo Esteban Ocon Lando Norris Sergio Perez Carlos Sainz Sebastian Vettel Pierre Gasly Daniil Kvyat Antonio Giovinazzi Kevin Magnussen Romain Grosjean George Russell Nicholas Latifi Kimi Raikkone Nico Hulkenberg

Albo d’oro e statistiche

E’ la prima volta che si corre il Gran Premio dell’Eifel. Valtteri Bottas è stato il primo pilota a far registrare una pole position per questo GP.

Fonte: Ansa