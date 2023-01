25-01-2023 13:51

La 20a giornata di Serie A presenta un super big match molto atteso e circondato da molta tensione: Napoli-Roma. La partitissima, che mette di fronte la prima in classifica e una delle squadre più in forma del momento, sarà diretta dell’arbitro più esperto in circolazione ossia Daniele Orsato, di Schio. A Giua la partita Milan-Sassuolo estremamente delicata per entrambe le squadre alle prese con una situazione di classifica molto deficitaria e ad Aureliano Juventus-Monza, che tornano ad affrontarsi dopo il match di coppa Italia.

Gli arbitri designati per la 20a giornata di Serie A 2022-23

BOLOGNA – SPEZIA

Venerdì 27/01 h. 18.30

Arbitro: MASSIMI di Termoli

MASSIMI di Termoli Assistenti: VECCHI – D’ASCANIO

VECCHI – D’ASCANIO IV: MINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: MUTO

LECCE – SALERNITANA

Venerdì 27/01 h. 20.45

Arbitro: MASSA di Imperia

MASSA di Imperia Assistenti: IMPERIALE – LOMBARDO

IMPERIALE – LOMBARDO IV: RUTELLA

VAR: MARESCA

AVAR: GHERSINI

EMPOLI – TORINO

Sabato 28/01 h. 15.00

Arbitro: MARCENARO di Genova

MARCENARO di Genova Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

CARBONE – GIALLATINI IV: COSSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – INTER

Sabato 28/01 h. 18.00

Arbitro: MARIANI di Aprilia

MARIANI di Aprilia Assistenti: BRESMES – SCATRAGLI

BRESMES – SCATRAGLI IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DIONISI

ATALANTA – SAMPDORIA

Sabato 28/01 h. 20.45

Arbitro: DOVERI di Roma

DOVERI di Roma Assistenti: PAGLIARDINI – MASSARA

PAGLIARDINI – MASSARA IV: GARIGLIO

VAR: LA PENNA

AVAR: MANGANIELLO

MILAN – SASSUOLO

Domenica 29/01 h. 12.30

Arbitro: GIUA di Olbia

GIUA di Olbia Assistenti: ROSSI L. – PERROTTI

ROSSI L. – PERROTTI IV: MARCHETTI

VAR: BANTI

AVAR: DIONISI

JUVENTUS – MONZA

Domenica 29/01 h. 15.00

Arbitro: AURELIANO di Bologna

AURELIANO di Bologna Assistenti: LO CICERO – AFFATATO

LO CICERO – AFFATATO IV: ABISSO

VAR: FOURNEAU

AVAR: LONGO S.

LAZIO – FIORENTINA

Domenica 29/01 h. 18.00

Arbitro: COLOMBO di Como

COLOMBO di Como Assistenti: VALERIANI – ROSSI M.

VALERIANI – ROSSI M. IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABBATTISTA

NAPOLI – ROMA

Domenica 29/01 h. 20.45

Arbitro: ORSATO di Schio

ORSATO di Schio Assistenti: TEGONI – BACCINI

TEGONI – BACCINI IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – H. VERONA

Lunedì 30/01 h. 20.45

Arbitro: PAIRETTO di Nichelino

PAIRETTO di Nichelino Assistenti: ZINGARELLI – TRINCHIERI

ZINGARELLI – TRINCHIERI IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI