Massa dirigerà il derby di Milano, la capolista Napoli è affidata a Di Bello. Orsato per la sfida salvezza Cremonese-Lecce, Rapuano per la Juve

02-02-2023 12:49

Gli arbitri designati per la direzione delle partite della 21a giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sul Derby della Madonnina per il quale è stato designato uno dei fischietti migliori della stagione. Inter-Milan è stata affidata a Massa di Imperia. Il decano dei fischietti Orsato di Schio è stato invece mandato a Cremona a dirigere lo scontro salvezza Cremonese-Lecce. Di Bello di Brindisi è stato designato per dirigere Spezia-Napoli e il giovane Rapuano di Rimini è l’arbitro di Salernitana-Juve.

Gli arbitri e assistenti della 21a giornata di Serie A

CREMONESE – LECCE

Sabato 04/02 h. 15.00

Arbitro: ORSATO di Schio

Assistenti: LO CICERO – VIVENZI

LO CICERO – VIVENZI IV: SANTORO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: SERRA

ROMA – EMPOLI

Sabato 04/02 h. 18.00

Arbitro: DIONISI di L’Aquila

Assistenti: BRESMES – ROSSI C.

BRESMES – ROSSI C. IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

SASSUOLO – ATALANTA

Sabato 04/02 h. 20.45

Arbitro: MARCENARO di Genova

Assistenti: MELI – PERETTI

MELI – PERETTI IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: CAMPLONE

SPEZIA – NAPOLI

Domenica 5/2 h. 12.30

Arbitro: DI BELLO di Brindisi

Assistenti: PRETI – DI IORIO

PRETI – DI IORIO IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

TORINO – UDINESE

Domenica 5/2 h. 15.00

Arbitro: PRONTERA di Bologna

Assistenti: ALASSIO – LOMBARDO

ALASSIO – LOMBARDO IV: MIELE G.

VAR: GUIDA

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – BOLOGNA

Domenica 5/2 h. 18.00

Arbitro: PAIRETTO di Nichelino

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

CARBONE – GIALLATINI IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

INTER – MILAN

Domenica 5/2 h. 20.45

Arbitro: MASSA di Imperia

Assistenti: BINDONI – IMPERIALE

BINDONI – IMPERIALE IV: SOZZA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

VERONA – LAZIO

Lunedì 06/02 h. 18.30

Arbitro: AYROLDI di Molfetta

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

COSTANZO – PASSERI IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

MONZA – SAMPDORIA

Lunedì 06/02 h. 20.45

Arbitro: CHIFFI di Padova

Assistenti: TEGONI – BERTI

TEGONI – BERTI IV: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

SALERNITANA – JUVENTUS

Martedì 07/02 h. 20.45

Arbitro: RAPUANO di Rimini

Assistenti: MARGANI – CIPRESSA

MARGANI – CIPRESSA IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: PATERNA