Mancini e Vialli, rivincita a Wembley: abbraccio e commozione

Al termine della finale di Euro 2020, vinta dall’Italia contro l’Inghilterra, Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ una cosa impossibile da pensare, non ho parole. E’ un gruppo meraviglioso. Non c’è stata una partita facile in questo torneo, questa per come si era messa è stata difficilissima ma abbiamo dominato. Ai rigori poi è una lotteria, mi dispiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tanto e può ancora migliorare. E’ stata dura in questo Europeo, sono orgoglioso per i ragazzi”.

Mancini è tornato a parlare del suo rapporto con Gianluca Vialli e della finale Champions persa con la Sampdoria a Wembley. I due si sono abbracciati piangendo al termine della partita: “Vialli? La nostra è un’amicizia che va al di là di tutto. La finale con la Sampdoria? Nella finale di Champions siamo stati sfortunati, oggi ci siamo ripresi una rivincita. Sono contento per i ragazzi perché hanno fatto gruppo e hanno vinto per questo”.

OMNISPORT | 12-07-2021 00:30