Juve, Pedullà: “Grandi manovre per la difesa. In due per sostituire De Ligt” I bianconeri lavorano all’acquisto di Nikola Milenkovic della Fiorentina per sostituire l’olandese: ma attenzione anche a Bremer con cui sarà sfida all'Inter Approfondimento 08:47

Mercato Juventus: cosa è successo ieri lunedì 18 luglio 2022

Kostic, il Presidente dell'Eintracht chiude la porta alla Juve. Calciomercato Sampdoria: salta Bonazzoli a Salerno, rimane vivo Pjaca. De Ligt al Bayern, Rafaela Pimenta: "È contento". La Juventus sorride: Dybala alla Roma può sbloccare l’affare Zaniolo. Paulo Dybala non intende più aspettare il Napoli: oggi chiude per la Roma. Calciomercato, il borsino di oggi. Svolta Dybala, come va la trattativa per Bremer. Juventus: stretta finale sul difensore. Dybala alla Roma, si scatena l'ironia dei suoi ex tifosi. Juventus, tutte le alternative a de Ligt: l’ultima parola di Allegri. Juventus, ipotesi prestito secco per Arthur.