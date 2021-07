Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 27 luglio 2021. Diretta

Come Federica Pellegrini nessuna mai. La Divina del nuoto reagisce al risultato deludente delle batterie e centra la quinta finale olimpica nei 200 sl. Spada donne in finale per il bronzo. A Stephanie Horn sfugge il bronzo nel K1 per appena 20”. Clamoroso risultato nel tennis: Naomi Osaka, simbolo della rinascita e ultima tedofora, è stata eliminata! Il Settebello rimonta e salva un match compromesso con la Grecia: si chiude 6-6. Camila Giorgi vola ai quarti, nel torneo di tennis femminile. Nel nuoto oggi in acqua anche Detti e Paltrinieri

10:54 Nuoto Benedetta Pilato su Instagram: “Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un po’ di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta. Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica appena finita, che porterò sempre nel cuore. Un Record del Mondo, una medaglia importante e l’onore di essere qui, circondata dai 5 cerchi, a rappresentare la mia Nazione. Torno con la consapevolezza di quello che valgo e con il sorriso. Non sono brava con le parole e non sono solita nel fare queste cose, ma è proprio nei momenti di difficoltà che ci rendiamo davvero conto di chi ci vuole bene e di chi ci resta vicino a prescindere da tutto. Volevo ringraziare la mia famiglia e il mio allenatore, che in queste due settimane mi è mancato tantissimo. Grazie a tutti e soprattutto a chi aspettava da tanto un mio momento buio, mi aiutate soltanto a fare ancora meglio”

10:50 Basket 3×3 Italia ai quarti! Contrariamente alle aspettative, la Nazionale femminile 3×3 è ai quarti di finale del torneo come sesta classificata

10:45 Ciclismo E’ tra i più attesi di questa Olimpiade. Filippo Ganna, campione mondiale, è la speranza azzurra del ciclismo. Sono stati definiti gli orari di partenza della crono individuale maschile su strada, che andrà in scena mercoledì attorno al circuito del Fuji. Ganna, campione del mondo in carica di specialità, sarà l’ultimo dei 39 in gara a partire, alle 16.10 giapponesi (le 9.10 in Italia). Un minuto e mezzo prima di lui, di scena il rivale Wout van Aert, che data la difficoltà dei 44,2 km in programma (800 metri circa di dislivello) si può considerare il favorito. L’altro azzurro al via, Bettiol, scatterà alle 15.00’3” (8.00’3” in Italia)

10:30 Tennis Camila Giorgi riesce ad aggiudicarsi in due set il match contro Karolina Pliskova 6-4 6-2 e vola ai quarti

10:25 Judo Maria Centracchio battuta per ippon nella semifinale (-67 kg) dalla campionessa olimpica in carica Tina Trstejak. L’azzurra dovrà gareggiare per la medaglia di bronzo, sfumato il sogno dell’oro

10:15 Canoa Delusione azzurra: per la Horn 20 centesimi decidono il suo addio al bronzo, nonostante una gara avvincente. Per lei e l’Italia, solo un quarto posto

09:50 Tennis Al via l’ottavo di finale fra Camila Giorgi e la ceca Karolina Pliskova

09:46 Canoa Incomincia la finale del K1 con la Horn, che può aggiudicarsi un bronzo

09:25 Volley Inizia Italia-Turchia: le azzurre giocano contro un avversario determinato, ma dalla loro hanno un risultato eloquente. Alla ROC hanno inflitto un 3-0 eloquente

09:00 Canoa Stefanie Horn è in finale nel K1 femminile della canoa slalom

08:52 Pallanuoto Inizia il secondo match olimpico del Settebello. Rivali i greci. Dopo un avvio di evidente difficoltà per gli azzurri, scatta l’orgoglio: rimonta dell’Italia e il punteggio si porta dal 2-6 per gli ellenici sul 6-6

08:41 Judo Maria Centracchio ai quarti di finale. La Centracchio vince infatti per ippon il suo incontro con l’ungherese Szofi Ozbas e accede ai quarti

08:30 Nuoto Le parole di Federica Pellegrini ai microfoni di Rai Sport: “Era un obiettivo più che mai difficile. Ci abbiamo provato fino alla fine e con uno staff meraviglioso in maniera ineccepibile. Era questo l’obiettivo di questa Olimpiade, non è l’obiettivo minimo. E’ un anno che nuoto 1’56”, non mi racconto balle, era questo era il vero obiettivo, ci sono tante atlete che vanno più forte di me”.

8:11 Boxe Angela Carini eliminata: sconfitta per split decisione. Solo due giudici su tre premiano l’azzurra

07:50 Scherma Qualche promessa non mantenuta arriva dalla scherma, sport in cui gli azzurri hanno sempre dominato la scena internazionale. “Ma io non voglio dare oggi un giudizio su quello che è successo nella scherma – spiega il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all’ANSA – farò la mia considerazione tra quattro giorni, state tranquilli che non mi sottrarrò. Mi sembra più corretto però aspettare l’esito delle prove a squadre, in questo senso mi pare che lo spirito degli atleti sia forte”

7:43 Scherma Finisce 42-34 per l’Estonia. Non ce la fa Rossella Fiamingo in questa semifinale e l’Estonia va in finale per l’oro. Le azzurre della spada tireranno per il bronzo

06:54 Tiro Mauro Nespoli ha ‘onquistato gli ottavi nel torneo di tiro con l’arco, dove sabato andrà a caccia di quella medaglia che si è dato come obiettivo per questa sua spedizione a Tokyo. “All’inizio ero più emozionato di quanto mi aspettassi. Ho tremato molto alla prima freccia, ma ho lavorato negli ultimi giorni per correggere questa imprecisione: quando quella prima freccia è andata sul 10 è stato molto importante”. “Ho bisogno di rielaborare con tranquillità quello che ho fatto per affrontare con ancora più fiducia i prossimi scontri. Il livello continuerà a crescere, ma io voglio essere all’altezza, anche delle mie aspettative. Prima di partire ho detto che voglio arrivare a medaglia: la mia idea non è assolutamente cambiata”

3:43 Nuoto Federica Pellegrini non sbaglia! Fede si qualifica per la finale dei 200 sl: è la quinta di fila all’Olimpiade! Nella seconda semifinale chiude terza con 1’56”44, settimo tempo totale

