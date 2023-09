Qualificazioni Europei 2024: il Portogallo di Leao contro il Lussemburgo, sfida Islanda-Bosnia

Non c’è sosta nella corsa alle qualificazioni verso il prossimo Europeo di calcio: si scende di nuovo in campo con attenzione alla sfida del lanciatissimo Portogallo contro la sorpresa Lussemburgo, in campo anche Islanda-Bosnia e Lettonia-Galles

Ultimo aggiornamento 11-09-2023 18:17