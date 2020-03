Serie A, i giocatori squalificati

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 26esima giornata di serie A. Sanzione per il Lecce.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDE

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la

Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 16:36