La 14a giornata è un turno infrasettimanale e in quanto tale non presenta partite sulla carta né determinanti per la zona scudetto, né partite potenzialmente a rischio per l’ordine pubblico. Sulla carta, nella realtà è tutto da capire. Ci sono comunque scontri testa-coda che promettono scintille. Il più teso, un po’ per la vicinanza geografica un po’ per vecchie ruggini tra le tifoserie è Cremonese-Milan che è stata affidata al giovane Rapuano. Pairetto invece dirige Napoli-Empoli, mentre Piccinini deve mettere ordine in un match potenzialmente in tensione come Spezia-Udinese. La Juve a Verona è diretta da Di Bello, mentre l’Inter in casa contro il Bologna avrà come giacchetta nera il comasco Colombo.

Tutti gli arbitri della 14a giornata di Serie A

NAPOLI – EMPOLI

Martedì 08/11 h. 18.30

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: GALETTO – DI GIACINTO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – UDINESE

Martedì 08/11 h. 18.30

Arbitro: PICCININI

Assistenti: SCARPA – CECCON

IV: GUALTIERI M.

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

CREMONESE – MILAN

Martedì 08/11 h. 20.45

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: VALERIANI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

LECCE – ATALANTA

Mercoledì 09/11 h. 18.30

Arbitro: AURELIANO

Assistenti: PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: PATERNA

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

SASSUOLO – ROMA

Mercoledì 09/11 h. 18.30

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: BOTTEGONI – LIBERTI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: BANTI

FIORENTINA – SALERNITANA

Mercoledì 09/11 h. 20.45

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: LO CICERO – TRASCIATTI

IV: GHERSINI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARINI

INTER – BOLOGNA

Mercoledì 09/11 h. 20.45

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: VIVENZI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – SAMPDORIA

Mercoledì 09/11 h. 20.45

Arbitro: MASSA

Assistenti: ALASSIO – SEVERINO

IV: PEZZUTO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI PAOLO

VERONA – JUVENTUS

Giovedì 10/11 h. 18.30

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV: CAMPLONE

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

LAZIO – MONZA

Giovedì 10/11 h. 20.45

Arbitro: SANTORO

Assistenti: MASTRODONATO – MOKHTAR

IV: MARESCA

VAR: BANTI

AVAR: CHIFFI

