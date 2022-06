Ultimo aggiornamento 24-06-2022 08:40

Cosa è successo ieri giovedì 23 giugno 2022

Verona: è fatta per Thomas Henry. Luis Suarez: si lavora per il ritorno all'Ajax. Inter: c'è l'accordo per il prestito di Sensi al Monza. Mercato, la Juventus ha perso la pazienza: scaricato Di Maria. Pisa, Rolando Maran è il nuovo allenatore. Mercato Milan: se sfuma un colpo è già pronta l'alternativa. Il Milan ha l'alternativa a Renato Sanches: è Douglas Luiz. Monza, Galliani fuori dalla sede dell'Inter: "Pinamonti? Vediamo". Serie A, Florenzi sarà tutto del Milan. Bundesliga, Lewandowski sempre più lontano dal Bayern: rivolta dello spogliatoio. Kucka allo Slovan Bratislava. Juventus, De Ligt mai così lontano da Torino. Fiorentina: Luka Jovic a un passo. Juve, clamoroso addio possibile; i tifosi: Evitiamo l'errore di Pogba. Inter, nuova destinazione per Vidal: il Boca Juniors lo chiama. Juve, positivo l’incontro a Milano per Pogba: ritorno a un passo. Roma, Frattesi si avvicina alla Capitale. Cremonese: in arrivo i primi due rinforzi. Juventus, possibile scambio Kean-Paredes. Ajax: nel mirino c'è Zirkzee per l'attacco. Il valore a bilancio dei giocatori dell'Inter: chi sono i sacrificabili?. Rinforzo in arrivo al Napoli, i tifosi: "Sarà il nuovo Koulibaly”. Bundesliga, Lipsia: Nkunku rinnova per altri due anni. Milan, è il mercato delle alternative: tutti i piani B rossoneri. Lecce: Corvino stringe per Thorsteinsson. Inter, troppa abbondanza in attacco per Inzaghi: Dzeko non se ne va. Il futuro di Dybala è un mistero: tanti estimatori, nessun accordo. Milan, l'attaccante può arrivare dal Sassuolo: tifoseria in fermento. I tifosi del Milan sognano lo sgarbo all'Inter, il dietrofront accende il web. SONDAGGIO - Calciomercato, Dybala a un bivio: meglio Milan o Inter?. Sampdoria: Thorsby in uscita e Caldara in entrata. Mercato Verona: tre colpi in arrivo. Juventus, gioie e dolori: Pogba si avvicina, de Ligt si allontana. Asta per Cambiaso: tre club cercano il terzino del Genoa. Fiorentina: Mandragora ok, Jovic quasi. Torino: due nomi per il dopo Bremer. PSG, Zidane: "Se torno ad allenare è per vincere". Di Marzio: La Juventus ha trovato l'alternativa se saltasse l'affare Di Maria. Parma: arriva Romagnoli, specialista in promozioni. Zaniolo: oggi l’incontro tra Pinto e l’agente Vigorelli.