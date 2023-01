Ultimo aggiornamento 26-01-2023 10:56

Juventus, Pavlovic torna di moda: “È un top club e c’è il mio amico Vlahovic” Ora testa al Salisburgo anche se le sirene Juve ... In passato c'era già stato un interessamento ma io non sono mai passato da Torino anche se era stato scritto il contrario, la Juventus è un top club ed è un onore quando il tuo nome viene accostato ad una società di questo calibro, e poi lì c'è il mio grande amico Vlahovic, spero possa rimettersi in forma al più presto, la squadra ha bisogno di lui. Vai all'articolo 10:56

Lo strano caso di Bakayoko: sopportato al Milan, vittima di una clausola e riluttante a partire La relazione complicata tra Timouè Bakayoko e questo Milan, in cerca di una nuova identità in una fase sportiva e anche societaria di complessa definizione. Bakayoko vive, al Milan e con Pioli, oramai da mesi una situazione difficile, da separato in casa tant'è che non ha mai visto il campo davvero se si fa eccezione per quel Milan - Liverpool che ha fatto vibrare nei tifosi interrogativi sul perché e sulle intenzioni reali dell'allenatore. Leggi l'articolo 10:32

Cosa è successo ieri mercoledì 25 gennaio 2023

Juve, c'è anche il mercato: chi è Emil Holm, l'erede di McKennie e Cuadrado. Juventus, primo addio senza rimpianti: perché non ha convinto i tifosi. Salvatore Sirigu e il freddo addio al Napoli. Ufficale, Venezia: Ullmann saluta e va al Magdeburgo. Calciomercato: ufficialità per Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli. Roma, Ballardini chiama Shomurodov alla Cremonese. Tottenham, niente Zaniolo: ufficiale il colpo Danjuma. Inter, Gagliardini nel mirino del Nottingham Forest. Torino: Ilic verso il Marsiglia? Obiettivo Makengo. Milan, accelerazione sul mercato: ma l'obiettivo non è così vicino. Roma, Matias Vina a un passo da Bournemouth. Serie C, Catanzaro senza freni anche sul mercato: ufficiale Brignola. L'Al Nassr ricompone la coppia Ronaldo – Modric. Lazio, ufficiale: Escalante torna dalla Cremonese e va in prestito al Cadice. La Sampdoria insiste su Dragovic in difesa. Là davanti, idea Nestorovski. Juventus, McKennie ha accettato la corte del Leeds.