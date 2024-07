Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Adeyemi, Fofana, Rodriguez, Lukaku e Osimhen

Le percentuali delle trattative che coinvolgono Juventus, Inter, Milan, Napoli e le altre big del prossimo campionato di Serie A: borsino di oggi 23 luglio 2024.

Nel mezzo del cammin del mercato, le trattative impazzano, i nomi fioccano, ma gli affari languono. Tante voci, infiniti rumors, eppure di firme in calce ai contratti se ne vedono sempre pochine. È il gioco di ogni estate: idee, proposte, formule contorte, scambi e quant’altro, poi quando si tratta di tirar fuori i soldini iniziano a sorgere i problemi. Ne sanno qualcosa le protagoniste annunciate del campionato, spesso frenate sul più bello dalla mancanza di liquidità. Anche se, rispetto agli altri anni, fino a questo momento il mercato ha già riservato diversi colpi a sensazione. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e altre big della serie A.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Adeyemi Todibo Koopmeiners INTER Ricardo Rodriguez Gudmundsson Renan MILAN Fofana Pavlovic Fullkrug NAPOLI Lukaku David Neres Hermoso ROMA Soulè En-Nesyri Chiesa LAZIO James Rodriguez Simeone Jobe Bellingham ATALANTA O’Riley Caceres Brescianini FIORENTINA Colpani Lovric Thorstvedt

Juventus su Adeyemi e Todibo, sogno Koopmeiners

Molto attiva la Juventus, che dopo Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio e Cabal va a caccia degli altri rinforzi da consegnare a Thiago Motta. Piace Adeyemi, jolly offensivo del Borussia Dortmund su cui i bianconeri si sono fiondati con convinzione. Piccolo problema: costa 40 milioni. Prosegue da giorni, a oltranza, la trattativa col Nizza per il difensore Todibo: gli ultimi report dei vari super esperti di mercato la danno in chiusura nei prossimi giorni. Sullo sfondo c’è sempre la questione Koopmeiners. L’Atalanta ha raffreddato gli entusiasmi dichiarando incedibile l’olandese: in realtà servono soldi, solo soldi, tanti soldi.

Milan, ecco Fofana e Pavlovic: Inter, piace Rodriguez

Preso il centravanti (Morata), il Milan si sta dedicando agli altri reparti. A centrocampo in dirittura d’arrivo la trattativa col Monaco per Fofana, in difesa l’obiettivo numero 1 è Pavlovic e sembra che il Salisburgo nelle ultime ore si sia ammorbidito. Per l’attacco i rossoneri continuano a tenere in un cassetto il nome di Fullkrug, anche se la concorrenza è davvero agguerrita. Capitolo Inter: rimangono da sistemare un paio di questioni per Inzaghi. In difesa salgono le quotazioni di Ricardo Rodriguez, svizzero di grande esperienza e duttilità, mentre si abbassano quelle di Renan e Kiwior. Per l’attacco piace sempre un jolly come Gudmundsson, per cui però il Genoa non intende far sconti.

Napoli, Lukaku bloccato…da Osimhen: Roma su Soulé

Il Napoli ha un problema: non riesce a piazzare Osimhen. Servono i milioncini che frutterebbe la cessione del nigeriano per dare il via libera a tre colpi. Lukaku di fatto è già preso, Hermoso è stato messo in naftalina, mentre David Neres – brasiliano del Benfica dal dribbling facile, ultima idea per il versante destro dell’attacco – attende nuove. L’impasse nasce dalla clausola: De Laurentiis l’ha voluta di 130 milioni, da Parigi ne propongono 50 in meno. Laboriosa, intanto, la trattativa che dovrebbe portare Soulé dalla Juve alla Roma, che sembra ormai aver accantonato l’idea Chiesa. E si annuncia un clamoroso duello tra la Lazio e lo scatenato Como per uno svincolato di lusso: James Rodriguez.