Il ricco programma della prima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo di Germania 2024: non solo Italia-Inghilterra, ma anche le sfide di Spagna e Croazia.

23-03-2023 16:00

La sosta per le nazionali di questa settimana, che si concluderà il 28 marzo, proporrà altri match interessanti oltre ad Italia-Inghilterra, in programma questa sera dalle 20.45 allo Stadio Maradona-Fuorigrotta di Napoli e valida per la prima giornata di qualificazioni agli Europei 2024.

Europei: nel programma Francia e Spagna

I big match di queste qualificazioni si contano sulle dita di una mano. Spiccano, però, due sfide particolari: Francia-Olanda e Spagna-Norvegia. Queste gare andranno in scena venerdì 24 e sabato 25 marzo. I vicecampioni del Mondo affronteranno in casa un’ottima Olanda, eliminata nell’ultimo mondiale in Qatar solo dall’Argentina. Attesa per il debutto della nuova Spagna del tecnico De La Fuente, che ha rilevato il posto di Luis Enrique dopo la manifestazione FIFA; la Norvegia, invece, punterà tutto su Erling Haaland, che non ha bisogno di presentazioni.

Europei: gli avversari del Portogallo e della Croazia

Nel gruppo D il big match è Croazia-Galles. Dopo il terzo posto della nazionale con la “sahovnica” (gli scacchi biancorossi tipici della nazione ex Jugoslavia), la squadra di Dalic vuole confermarsi anche ai prossimi europei, manifestazione dove Modric e compagni non hanno certo brillato. Per quanto riguarda i gallesi di Robert Page, si tratta di un riscatto della deludente spedizione ai mondiali di Qatar, eliminati alla fase a gironi con un solo punto maturato con gli Stati Uniti. Impegno assai semplice per il Portogallo, che affronterà il Liechtenstein.

Europei: le partite più interessanti del primo turno

Portogallo vs Liechtenstein

Francia vs Olanda

Repubblica Ceca vs Polonia

Svezia vs Belgio

Scozia vs Cipro

Bielorussia vs Svizzera

Croazia vs Galles

Spagna vs Norvegia