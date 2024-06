Euro2024: Italia con un piede agli ottavi e può arrivare anche prima, ecco come e chi incontrebbe dopo

Dopo la vittoria contro l'Albania, gli azzurri potrebbero già staccare il pass per la fase a eliminazione diretta: cosa e il possibile tabellone

L’Italia ha risposto presente: l’esordio degli azzurri agli Europei è stato in larga parte convincente, con un buon gioco espresso e una grande capacità di reazione dopo la rete dell’Albania di Bajrami subita a freddo. Tre punti che tolgono un po’ di pressione sulla squadra di Spalletti, che era quasi obbligata a vincere questo match per non complicarsi la vita nel girone di ferro con la Spagna e la Croazia.

Italia, sogno primo posto: cosa serve

Da campioni in carica, arrivare agli ottavi di finale è l’obiettivo minimo per cercare di difendere il trofeo. L’Italia può staccare il pass per la fase a eliminazione diretta già nel prossimo match contro la Spagna. Come? Con una vittoria e un contemporaneo risultato utile dell’Albania contro la Croazia. In tal caso gli azzurri avrebbero gli scontri diretti dalla loro parte. Uno scenario complicato, ma non impossibile. La Nazionale di Spalletti scenderà in campo giovedì 20 giugno già conoscendo il risultato tra la formazione di Dalic e quella di Sylvinho. Un piccolo vantaggio o anche svantaggio, in base ai vari ragionamenti che si possono fare.

Italia, ottavi quasi certi

Passare il girone all’Europeo non è il compito più difficile, visto che oltre alle prime due dei vari gruppi altri quattro posti (su sei) sono conservati per le migliori terzi. Con tre punti già in saccoccia, l’Italia per logica avrebbe bisogno di almeno un pari nei prossimi due match. In caso di sconfitta contro la Spagna, il sogno primo posto andrebbe in frantumi e anche il vantaggio di affrontare una terza proveniente dal Gruppo A, D, E o F, che a meno di grandi soprese non dovrebbe essere una big. E gli azzurri finirebbero anche nella parte alta del tabellone, dove, sempre sulla carta, non dovrebbero comparire Inghilterra e Francia, ma solo la corazzata della Germania, che la Nazionale potrebbe prendere ai quarti.

Il possibile tabellone da secondi o terzi

Qualora Chiesa e compagni dovessero passare come secondi, se la vedranno contro la seconda del Gruppo A, quello di Germania, Svizzera, Ungheria e Scozia. Mentre nel caso venissimo ripescati ci aspetterebbe un ottavo molto duro con la prima del girone E o F, quindi Belgio o Portogallo in base alle previsioni. Ma come sempre parlerà il campo.