Pagelle di Verona-Inter 0-6. Lautaro e Dzeko indemoniati. Capolavoro Calha. Verona spazzato via

Dura mezz’ora la gara del Verona, che tiene testa all’Inter in avvio creando anche qualche occasione interessante, ma si scioglie nel giro di sei minuti di fuoco, che permetto ai nerazzurri di indirizzare il match. Tre gol per tempo per l’undici di di Simone Inzaghi, con la perla di Calhanoglu, le doppiette di Dzeko e Lautaro e l’autogol di Gaich.

Al 31′, apre le danze proprio la sfortunata autorete di Gaich, che non lascia scampo a un Montipò fino a quel momento impenetrabile sulla girata ravvicinata di Dimarco. Il raddoppio, al 36′, è un’autentica prodezza di Calhanoglu, che lascia partire un destro telecomandando sotto il sette dai venticinque metri. Passa un minuto e Lautaro apparecchia per il tris di Dzeko, che ritrova la rete dopo oltre tre mesi di astinenza e, di fatto, chiude i giochi.

Al rientro, il canovaccio non cambia e, dopo appena 10′, Lautaro mette a segno il quarto gol con un morbido tocco sotto. Altri sei minuti e Dzeko si regala la doppietta personale con un diagonale imparabile per Montipò. Nel finale, il Toro trova il secondo gol personale, che fissa il definitivo 0-6, con una gran giocata da terra. Serata da dimenticare per il Verona, che deve rimandare il sogno di abbandonare la zona retrocessione.

Le pagelle del Verona

Montipò 6,5: Fa il suo, chiudendo lo specchio a ripetizione nella prima mezz’ora. Sui gol, specie la prodezza di Calhanoglu, non può davvero nulla. Il migliore dei suoi

Fa il suo, chiudendo lo specchio a ripetizione nella prima mezz’ora. Sui gol, specie la prodezza di Calhanoglu, non può davvero nulla. Il migliore dei suoi Faraoni 6: Nel primo tempo si rende protagonista di alcune belle sgroppate concluse con cross precisi che i compagni non riescono a trasformare in rete. Nella ripresa c’è poco da salvare

Nel primo tempo si rende protagonista di alcune belle sgroppate concluse con cross precisi che i compagni non riescono a trasformare in rete. Nella ripresa c’è poco da salvare Hien 5: Parte bene contenendo gli avanti nerazzurri con fisico e personalità, poi si perde con il resto della linea di difesa. Dal 62′ Coppola 6: Entra quando l’Inter è già sazia e per lui le cose sono più semplici, visto che ha poco lavoro da svolgere

Parte bene contenendo gli avanti nerazzurri con fisico e personalità, poi si perde con il resto della linea di difesa. Dal Entra quando l’Inter è già sazia e per lui le cose sono più semplici, visto che ha poco lavoro da svolgere Magnani 4: Serata da dimenticare per lui. Non ne azzecca una che sia una, stendendo praticamente un tappeto rosso ai nerazzurri

Serata da dimenticare per lui. Non ne azzecca una che sia una, stendendo praticamente un tappeto rosso ai nerazzurri Ceccherini 4: Prova da horror anche per il centrale, preferito a Dawidowicz da Zaffaroni e Bocchetti. Dal 82′ Cabal sv

Prova da horror anche per il centrale, preferito a Dawidowicz da Zaffaroni e Bocchetti. Dal Depaoli 5,5: Qualche scatto e poco più. Si vede solo in avvio, poi sparisce dal gioco.

Qualche scatto e poco più. Si vede solo in avvio, poi sparisce dal gioco. Tameze 4,5: Dalle sue parti passano praticamente tutti, non c’è in fase difensiva, non è propositivo in quando c’è da aiutare in avanti

Dalle sue parti passano praticamente tutti, non c’è in fase difensiva, non è propositivo in quando c’è da aiutare in avanti Abildgaard 5: Non si vede praticamente mai, con il centrocampo nerazzurro che ha gioco facile

Non si vede praticamente mai, con il centrocampo nerazzurro che ha gioco facile Lazovic 5: Spinta inesistente e spunti pari a zero. Lo si ricorda solo per un controllo errato su un bel lancio di Faraoni che lo aveva messo da solo davanti ad Handanovic. Dal 46′ Doig 5,5: Entra bene, poi, naufraga nel nulla di un Verona frastornato

Spinta inesistente e spunti pari a zero. Lo si ricorda solo per un controllo errato su un bel lancio di Faraoni che lo aveva messo da solo davanti ad Handanovic. Dal Entra bene, poi, naufraga nel nulla di un Verona frastornato Verdi 6: Per l’eroe della gara con il Bologna, un tempo con qualche buona giocata. E’ tra i più pericolosi dalle parte di Handanovic, ma non riesce a pungere. Dal 46′ Duda 5: Dovrebbe dare ordine a un centrocampo preso a pallate, ma l’operazione fallisce miseramente

Per l’eroe della gara con il Bologna, un tempo con qualche buona giocata. E’ tra i più pericolosi dalle parte di Handanovic, ma non riesce a pungere. Dal Dovrebbe dare ordine a un centrocampo preso a pallate, ma l’operazione fallisce miseramente Gaich 5,5: Mette a segno la sfortunata autorete che apre la goleada nerazzurra. Ha una buona occasione sullo 0-3, ma non riesce a girare in rete il cross di Faraoni Dal 69′ Djuric sv

Mette a segno la sfortunata autorete che apre la goleada nerazzurra. Ha una buona occasione sullo 0-3, ma non riesce a girare in rete il cross di Faraoni Dal Zaffaroni (all.)

Le pagelle dell’Inter

Handanovic 6,5: Un paio di palle sporche che avrebbero potuto impensierirlo, devia sopra la traversa. Poi, il nulla

Un paio di palle sporche che avrebbero potuto impensierirlo, devia sopra la traversa. Poi, il nulla D’Ambrosio 6,5: Buona prestazione per lui, che sfiora anche il gol con un incornata che costringe Montipò agli straordinari. Dal 57′ Bellanova sv

Buona prestazione per lui, che sfiora anche il gol con un incornata che costringe Montipò agli straordinari. Dal De Vrij 6,5: C’è poco da difendere e lo fa praticamente sempre bene. Quando si prende un secondo di pausa, ci pensano Gaich e Lazovic a non infierire

C’è poco da difendere e lo fa praticamente sempre bene. Quando si prende un secondo di pausa, ci pensano Gaich e Lazovic a non infierire Acerbi 7: Prova maiuscola, senza affanno e con decisione sempre corrette. La impreziosisce anche dall’assist per il secondo gol di Dzeko

Prova maiuscola, senza affanno e con decisione sempre corrette. La impreziosisce anche dall’assist per il secondo gol di Dzeko Dumfries 6: E’ il meno ispirato della serata nerazzurra, ma fa il suo senza sfigurare. La forma migliore deve ancora arrivare, ma manca poco. Dal 64′ Zanotti sv

E’ il meno ispirato della serata nerazzurra, ma fa il suo senza sfigurare. La forma migliore deve ancora arrivare, ma manca poco. Dal Calhanoglu 8: Un gol che è un autentico capolavoro e aiuta a indirizzare il match togliendo le ragnatele sotto il sette alla destra di Montipò. Cecchino

Un gol che è un autentico capolavoro e aiuta a indirizzare il match togliendo le ragnatele sotto il sette alla destra di Montipò. Cecchino Brozovic 7,5: Due assist, e una prestazione che può regalare a Inzaghi un Brozovic finalmente e pienamente recuperato. Iniezione di fiducia importante in vista del doppio derby Champions contro il Milan. Dal 76′ Asllani sv

Due assist, e una prestazione che può regalare a Inzaghi un Brozovic finalmente e pienamente recuperato. Iniezione di fiducia importante in vista del doppio derby Champions contro il Milan. Dal Mkhitaryan 6,5: Presenza costante e martello pneumatico sulle gambe e i palloni che transitano dalle sue parti. Prende sempre la scelta giusta e fa girare la squadra che è una meraviglia. Dal 64′ Gagliardini sv

Presenza costante e martello pneumatico sulle gambe e i palloni che transitano dalle sue parti. Prende sempre la scelta giusta e fa girare la squadra che è una meraviglia. Dal Dimarco 7: Dalla sua conclusione arriva l’autorete che apre i giochi. La gara da ex lo vede protagonista di un’ottima prova Dal 57′ Darmian sv

Dalla sua conclusione arriva l’autorete che apre i giochi. La gara da ex lo vede protagonista di un’ottima prova Dal Lautaro Martinez 8,5: Dopo la doppietta contro la Lazio, conferma l’ottimo momento di forma con un assist al bacio per Dzeko e la doppietta di classe e cattiveria che ne esalta tutte le sue qualità

Dopo la doppietta contro la Lazio, conferma l’ottimo momento di forma con un assist al bacio per Dzeko e la doppietta di classe e cattiveria che ne esalta tutte le sue qualità Dzeko 7,5: Una doppietta che è una liberazione per il bosniaco, che non segnava da oltre cento giorni e si appresta a diventare l’arma in più per il finale di stagione della squadra di Inzaghi

La pagella dell’arbitro

Daniele Orsato 6: Il fischietto di Schio dirige un match senza situazioni particolari o al limite. Con il match ampiamente indirizzato, ha il pregio di evitare ai ventidue in campo un recupero importante dopo il 90′.