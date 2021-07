Prima l'Europeo, oggi le nozze: l'ironia social sull’azzurro

Dopo la finale di Wembley e la consegna all’Italia del trofeo degli Europei, Federico Bernardeschi era uno degli azzurri più commossi: la sua è stata una stagione complicata con la maglia della Juventus, seguita da una convocazione per Euro 2020 contestata da una parte della tifoseria azzurra.

Bernardeschi dall’Europeo alle nozze

Con la maglia dell’Italia, però, Bernardeschi s’è ripreso, è risultato decisivo nella finale con l’ultimo rigore trasformato e ieri, nel giorno del ritorno a Roma, è stato grande protagonista dei festeggiamenti.

Festa che oggi proseguirà: il trequartista oggi sposa a Carrara la compagna Veronica Ciardi, attesi anche diversi azzurri che con lui hanno condiviso la magica notte di Wembley. La notizia delle nozze di Bernardeschi è corsa veloce sul web, scatenando l’ironia dei tifosi azzurri.

L’ironia dei tifosi azzurri sui social

“Ma in che senso Bernardeschi si dovrebbe sposare oggi? Ma a questi non si scaricano mai le pile?”, si chiede Mari. “Un abbraccio alla futura moglie di Bernardeschi che se lo vedrà arrivare all’altare in condizioni disumane dopo la festa di ieri”, aggiunge Vito.

“Ma Bernardeschi aveva scelto come data del matrimonio il 13 perché pensava di non vincere gli Europei o perché voleva sposarsi in hangover, non capisco?”, chiede invece Jaakeily.

Per Andrea, invece, “quindi quel pullman scoperto alla fine era per il suo addio al celibato!”. Alexis, implora gli azzurri di documentare tutto via social: “Quindi mi state dicendo che oggi Bernardeschi si sposa e ha praticamente fatto due giorni di addio al celibato con annessa vittoria agli Europei. Voglio foto e video degli azzurri palesemente in hangover vestiti eleganti che vanno al matrimonio di Berna”.

SPORTEVAI | 13-07-2021 11:45