Sarà Italia-Belgio, e i tifosi si chiedono: "Italia che farai, ora?"

Al termine di una gara dura e combattuta il Belgio supera di misura il Portogallo e affronterà l’Italia ai quarti di Euro 2020. Ancora prima del fischio d’inizio, sui social, è però l’inginocchiamento dei ventidue in campo a monopolizzare l’attenzione. Ormai è chiaro, questo campionato Europeo ha una mezza infinità di motivazioni per essere ricordato: dallo slittamento di un anno, dal fatto di essere il primo con formula itinerante, fino al ritorno del tifo sugli spalti, molte questioni lo rendono unico. Tra le discussioni più accese, però, c’è proprio quella legata all’inginocchiarsi – o meno – prima del fischio d’inizio a sostegno del movimento Black Lives Matter.

Belgio-Portogallo, i commenti ai ventidue in ginocchio

E il tema non può infiammare i social nemmeno durante Belgio-Portogallo, con i 22 in campo che si inginocchiano, al contrario dei colleghi impegnati ieri sera in Italia-Austria. Un tifoso scrive: “Pensate le squadre si sono entrambe inginocchiate e ora stanno giocando tranquillamente, non sono rimasti bloccati a terra. Shock”, o ancora: “Comunque andrà, loro si che sono campioni e leader“. In molti poi irridono gli Azzurri: “Quindi i nostri clown la prossima si inginocchiano sicuro perché ‘Lo Fanno gli avversari?!!’“, oppure: “chissà se i belgi o i portoghesi hanno fatto delle riunioni segrete per decidere se inginocchiarsi o meno per combattere il nazismo e per rispetto dell’altra squadra, chissà”. Ma non manca chi la pensa diversamente e twitta: “Io non voglio essere eliminato da una squadra di inginocchiati”.

Belgio-Portogallo, tifosi incerti

A inizio partita, i tifosi italiani non sanno scegliere tra quelle che sembrano essere due vere corazzate. Qualcuno scrive: “È iniziata la partita ma non so chi voglio tra le due contro l’Italia” e ancora: “Non saprei proprio per chi tifare… una vale l’altra, forse il Belgio è leggermente meno forte rispetto al Portogallo, ma la sfida con il Portogallo ai quarti sarebbe più affascinante… insomma, fare come volete voi”. Un tifoso azzurro si augura: “Auspico un 10-11 ai calci di rigore con una dozzina di espulsi”.

Belgio-Portogallo, Rui Patrizio spaventa il tifo della Roma

La gara fatica a decollare, ma a 4′ dal riposo, la bella conclusione dalla sinistra di Thorgan Hazard porta avanti i diavoli rossi. Sul tiro dell’esterno del Borussia Dortmund, il portiere accostato alla Roma, Rui Patricio, non è però irreprensibile e spaventa i tifosi giallorossi. C’è chi scrive: “Rui Patricio è decisamente vicino alla firma con la Roma, o non si spiega un gol preso con un tiro dal parcheggio e dall’Hazard sbagliato” e chi sentenzia: “Questo sarebbe il portierone che vorrebbe la Roma? Bah ..“. Non manca poi chi chiede: “Ti prego Pinto non prendere Rui Patricio, ti prego io un altro anno cosi non lo reggo”, e a twittare sono anche gli Autogol: “Rui Patricio manco è arrivato alla Roma che ha già fatto il primo errore. Le tradizioni“.

Belgio-Portogallo, Brych nella bufera

Nella ripresa, la gara sale di intensità e i contatti si fanno più duri, con i tifosi azzurri che mettono nel mirino l’arbitraggio del direttore tedesco Felix Brych. Il giornalista Paolo Ziliani twitta: “Niente. Nemmeno una scarpata in testa di Pahlinha a Lukaku è sufficiente per far sì che Brych si decida finalmente a cacciarlo. I portoghesi picchiano come fabbri e ora si sta scatenando anche Pepe. Un arbitraggio che disonora Euro2020″. I commenti critici sono davvero molti: “sta arbitrando in maniera decisamente inadeguata“, “Fischi a caso, cartellini a caso, daiiiiii”, “Brych è un arbitro impresentabile“, “Partita rovinata dall’arbitraggio”. Poi si infortunano De Bruyne e Eden Hazard, e un tifosi italiano twitta: “Spiaze”.

Belgio-Portogallo, tifosi azzurri tra sicurezze e paure

Al termine i tifosi italiani dimostrano di non saper se esultare o meno per la vittoria del Belgio e si dividono in vista del quarto di finale. C’è chi teme i diavoli rossi e scrive: “Guardando il Belgio giocare ho tanta paura per noi” oppure: “E niente il Belgio è troppo forte, mi viene già male” e in molti si preparano alla battaglia: “Prepariamo le ginocchiere, questi ce macellano”. Non manca comunque chi dimostra sicurezza: “Tranquilli l’Italia è più forte in scioltezza”, “Non li vedo insuperabili“, “Belgio che ha rinunciato totalmente a giocare nel 2T. Persino con Berardi e Insigne in campo lo possiamo far fuori” e ancora: “Ma qualcuno avrebbe veramente paura di affrontare il Belgio? Squadra di figurine, e lo sono sempre stati”, “mi sembrano veramente scarsi”.

SPORTEVAI | 27-06-2021 23:19