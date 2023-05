Serie A, gli arbitri della 36ma: big match a Marinelli, fermati Orsato e Cosso, Maresca in B

Le designazioni per la terzultima giornata di serie A: Napoli-Inter a Marinelli, per la Juventus c'è Ayroldi, per il Milan Fourneau. Alla Roma un giovane promosso da Mourinho.

17-05-2023 12:58

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 36ma giornata di serie A. Terzultimo turno di campionato in programma tra la serata di venerdì 19 maggio, quando è in programma l’anticipo tra Sassuolo e Monza, e quella di lunedì 22: alle 18.30 si gioca Roma-Salernitana, alle 20.45 Empoli-Juventus. C’è da riscattare, per i direttori di gara, un ultimo turno particolarmente denso di sviste ed errori determinanti. Di cui qualcuno ha già pagato le conseguenze.

Errori arbitrali: le decisioni dopo i recenti disastri

Fermati per un turno, infatti, gli arbitri di due partite finite nell’occhio del ciclone lo scorso fine settimana. Cosso, il giovane direttore di gara di Monza-Napoli, è stato fermato per un turno: all’U-Power Stadium non aveva concesso due rigori agli azzurri. Stop anche per un veterano come Orsato, dopo i due penalty negati alla Roma a Bologna. E Maresca, contestatissimo da Sarri per i pasticci in Lazio-Lecce? Spedito in serie B: dirigerà Palermo-Brescia, sfida decisiva per i playoff dei rosanero e per la permanenza nella categoria dei lombardi.

Arbitri: a Marinelli il big match tra Napoli e Inter

Per il big match del turno, quello tra i neo campioni d’Italia del Napoli e i neo finalisti di Champions League dell’Inter, è stato designato Marinelli. Il fischietto di Tivoli, militare di carriera (è stato in missione in Afghanistan) è al culmine di un processo di crescita molto interessante, testimoniato da una serie di ottime direzioni. Non si registrano particolari polemiche nel suo passato con Napoli e Inter. Due curiosità: c’era lui a La Spezia, nella clamorosa sconfitta dei nerazzurri dello scorso mese di marzo, ma nessuno si lamentò delle sue decisioni. E c’era lui in Venezia-Inter del 2022, quando fu pizzicato in un labiale curioso con il suo assistente Var prima di recarsi al monitor per assegnare un rigore all’Inter: “Vai a c…re”.

Gli altri fischietti della 36ma giornata di serie A

Per Milan-Sampdoria, sfida che conta soprattutto per i rossoneri che devono provare a entrare in zona Champions, ci sarà Fourneau. Una sola partita al centro di discussioni coi rossoneri quest’anno: Salernitana-Milan di inizio gennaio, con vistosi lamenti di marca granata. Mourinho presumibilmente felice per la designazione di Colombo per Roma-Salernitana. Così disse il portoghese dopo Torino-Roma: “Arbitro giovane con un criterio uguale da entrambe le parti, mi è piaciuto molto, ha lasciato giocare tanto”. Infine, Ayroldi per Empoli-Juventus. L’arbitro di Molfetta fu aspramente criticato al termine di Cremonese-Juventus dall’allora allenatore grigiorosso Alvini: “Il gol di Dessers era valido. Quella sprinta su Danilo non è mai fallo”.