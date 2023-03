Sono ufficiali le designazioni degli arbitri per la 27ma giornata di serie A. Niente derby romano per Doveri, che si occuperà di Udinese-Milan. All'Olimpico ci sarà Massa, a San Siro Chiffi.

Sono ufficiali le designazioni per la 27ma giornata di serie A. Scelti gli arbitri di tutte le partite dell’ottava di ritorno del massimo campionato, l’ultimo turno prima della sosta per gli impegni della nazionale, che comincia la sua avventura verso Euro 2024. Riflettori puntati su Inter-Juve e Lazio-Roma, i derby d’Italia e della Capitale, le due partitissime in programma alle 18 e alle 20.45. Rocchi ha deciso di due puntare su due fischietti esperti, rinunciando però all’idea che lo aveva stuzzicato molto nelle scorse settimane: quella di designare il romano Doveri per il match dell’Olimpico, una scelta epocale.

Chiffi per Inter-Juve: contestato dai nerazzurri col Milan

Per Inter-Juventus è stato scelto Chiffi, fischietto di Padova in grande crescita dopo aver vissuto la parte più delicata della sua carriera a inizio 2022, dopo una direzione molto contestata da parte giallorossa in Milan-Roma. Lo scorso settembre finì nel mirino dei sostenitori nerazzurri, che lo contestarono a lungo sui social per non aver sanzionato il gioco maschio dei rossoneri nel derby perso col Milan (2-3). Contestate anche alcune sue direzioni della Juventus, ma dagli avversari. A lamentarsi molto, in particolare, furono l’Udinese dopo l’1-2 di maggio 2021 e il Lecce per le mancate espulsioni di Miretti e Cuadrado lo scorso autunno.

Arbitri: Massa per il derby Lazio-Roma, espulse Mourinho

Tante anche le polemiche, soprattutto di marca giallorossa, attorno al nome di Massa, più volte contestato in particolare per alcune direzioni tra la Roma e il Milan. Non particolarmente rassicurante un precedente con Mourinho, che fu espulso dal fischietto di Imperia durante Roma-Napoli del 2021: questa volta lo Special One non correrà questo rischio, visto che assisterà alla partita dalla tribuna. Fronte Lazio: nel 2021 Massa graziò i biancocelesti non assegnando rigore alla Juventus dopo un tocco di mani di Hoedt in area.

Serie A, le altre designazioni: Doveri per Udinese-Milan

Depennato in extremis per il derby capitolino, a Doveri è stato affidato il match tra Udinese e Milan, assai delicato per le ambizioni europee dei friulani e per la corsa Champions del Milan. Il giovane Marchetti scelto per Torino-Napoli, altra partita con punti pesanti in palio: un test importante per l’arbitro di Ostia Lido. Curiosità: dopo i pasticci in Roma-Sassuolo l’arbitro Fabbri è stato indicato solo come IV Uomo per la partita di Torino. Pairetto, che era al Var, dirigerà invece Salernitana-Bologna. Fermato La Penna, l’arbitro di Milan-Salernitana che aveva concesso un rigore fantasma ai rossoneri poi tolto dopo consulto Var.

