Serie A, i giocatori squalificati

Il giudice sportivo di serie A ha comminato i provvedimenti disciplinari dopo l'ultima giornata di campionato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARES Mohamed Salim (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MURRU Nicola (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAZA Simone (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 05-02-2019 17:25