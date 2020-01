Serie A, i giocatori squalificati

Il giudice sportivo di serie A ha reso note le sanzioni disciplinari dopo la diciannovesima giornata del massimo campionato italiano.

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

LULIC Senad (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Dimitri (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HATEBOER Hans (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOLAROV Aleksandar (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 14-01-2020 16:21