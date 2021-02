Serie A: le decisioni del Giudice sportivo

Sono undici i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo a seguito della 23esima giornata di Serie A.

Si tratta di Kamil Glik (Benevento), Aaron Hickey (Bologna), Mattia Bani (Parma), Gaston Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Berat Djimsiti (Atalanta), Gonzalo Escalante (Lazio), Achraf Hakimi (Inter), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Da Silva (Sampdoria) e Marvin Zeegelaar (Udinese).

Oltre agli 11 calciatori, non siederanno in panchina gli allenatori di Atalanta e Benevento.

Un turno di stop e multa per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. E’ la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata dal tecnico nerazzurro in occasione di Atalanta-Napoli, gara finita 4-2. Questa la motivazione: “Per avere, al 25esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose: per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa”.

Un turno di stop per doppia ammonizione anche per Filippo Inzaghi, che quindi non siederà in panchina nel derby campano Napoli-Benevento domenica pomeriggio.

OMNISPORT | 23-02-2021 16:58