La 15a giornata presenta un calendario con alcune partite molto delicate e per questo il designatore ha cercato di distribuire i migliori arbitri sui campi dove ci sono in palio punti pesanti e si prevedono incontri piuttosto tesi. Tra le designazioni più importanti della giornata segnaliamo: Chiffi di Padova che con la sua esperienza deve cercare di tenere a bada gli animi di Atalanta-Inter, l’emergente Sozza di Seregno che dirigerà Milan-Fiorentina, altra partita che promette scintille e infine Massa di Imperia che chiuderà in bellezza con la direzione di Juve-Lazio, vero match clou della quindicesima giornata. Importanti esperienze anche per Rapuano che dirigerà Verona-Spezia, partita delicata per la zona bassa e Ayroldi di Molfetta che arbitra la capolista in Napoli-Udinese.

Tutti gli arbitri della 15a giornata di Serie A

Empoli-Cremonese

Venerdì 11/11 H. 20.45

Arbitro : Dionisi

: Dionisi Assistenti: Preti – De Meo

Preti – De Meo IV: Perenzoni

VAR: Banti

AVAR: Abisso

Napoli-Udinese

Sabato 12/11 H. 15.00

Arbitro : Ayroldi

: Ayroldi Assistenti: Ranghetti – Del Giovane

Ranghetti – Del Giovane IV: Baroni

VAR: Abisso

AVAR: Nasca

Sampdoria-Lecce

Sabato 12/11 H. 18.00

Arbitro : Doveri

: Doveri Assistenti: Rocca – Cavallina

Rocca – Cavallina IV: Feliciani

VAR: Guida

AVAR: Banti

Bologna-Sassuolo

Sabato 12/11 H. 20.45

Arbitro : Pezzuto

: Pezzuto Assistenti: Bercigli – Cecconi

Bercigli – Cecconi IV: Santoro

VAR: La Penna

AVAR: Abbattista

Atalanta-Inter

Domenica 13/11 H. 12.30

Arbitro : Chiffi

: Chiffi Assistenti: Baccini – Colarossi

Baccini – Colarossi IV: Manganiello

VAR: Di Paolo

AVAR: Muto

Roma-Torino

Domenica 13/11 H. 15.00

Arbitro : Maresca

: Maresca Assistenti: Rossi L. – Trinchieri

Rossi L. – Trinchieri IV: Prontera

VAR: Forneau

AVAR: La Penna

Monza-Salernitana

Domenica 13/11 H. 15.00

Arbitro : Giua

: Giua Assistenti: Tolfo – Ricci

Tolfo – Ricci IV: Camplone

VAR: Marini

AVAR: Di Martino

Hellas Verona-Spezia

Domenica 13/11 H. 15.00

Arbitro : Rapuano

: Rapuano Assistenti: Berti – Vono

Berti – Vono IV: Piccinini

VAR: Nasca

AVAR: Guida

Milan-Fiorentina

Domenica 13/11 H. 18.00

Arbitro : Sozza

: Sozza Assistenti: Mondin- Moro

Mondin- Moro IV: Di Bello

VAR: Fabbri

AVAR: Longo S.

Juventus-Lazio

Domenica 13/11 H. 20.45

Arbitro : Massa

: Massa Assistenti: Bindoni – Tegoni

Bindoni – Tegoni IV: Cosso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

