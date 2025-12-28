Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: Palladino punta sulle conferme, Chivu ritrova Calhanoglu e non ha dubbi sulla fascia

Le scelte dei tecnici Palladino e Chivu per Atalanta-Inter, match che conclude la domenica della 17esima giornata di Serie A. Chi è confermato, chi ritorna e i moduli scelti. In palio per una delle due sfidanti la vetta della classifica

Penultimo match della 17esima giornata e ultimo di questa domenica, Atalanta-Inter è un duello tutto nerazzurro con una posta in palio importante per i contendenti: da una parte gli uomini di Palladino vogliono proseguire la corsa per un piazzamento in Europa continuando il recente filotto di vittorie in campionato, e dall’altra la squadra di Chivu si gioca qualcosa di ancora più importante, ovvero la vetta della classifica di Serie A.

Atalanta e Inter, il momento delle due squadre

Gli orobici stanno ingranando la marcia giusta in campionato, giacché nelle ultime due hanno conquistato 3 punti contro Cagliari e Genoa. Attualmente l’Atalanta è nona in classifica con 22 punti, a cinque lunghezze dall’ingresso nella sezione che dà accesso alle coppe europee. Dall’altra l’Inter è anch’essa reduce da una serie di successi in campionato (oltre ad aver strappato l’accesso ai quarti di Coppa Italia), disturbati però dalla sconfitta in Champions contro il Liverpool e soprattutto la disfatta nel minitorneo della Supercoppa italiana, con il cammino dei nerazzurri di Chivu conclusosi in semifinale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Palladino e Chivu: Djimsiti e Calhanoglu tornano a disposizione

Palladino propone il 3-4-2-1, con Djimsiti che è rientrato nella lista dei convocati per un recupero all’ultimo, schierato nella linea a tre di difesa con Hien e Kolasinac. A centrocampo De Roon ed Ederson affiancati da Zappacosta e Zalewski, con quest’ultimo che vince il ballottaggio su Bernasconi sulla fascia sinistra. Punta centrale Scamacca, con alle sue spalle De Ketelaere e Pasalic.

Sul fronte dell’Inter si gioca con il 3-5-2 con Akanji, Bastoni e Bisseck, con quest’ultimo che sostituisce Acerbi, alle prese con i postumi da infortunio (si parla di un rientro per il 4 gennaio per quanto riguarda il difensore). Dati dal primo minuto Calhanoglu, a disposizione come confermato dal tecnico alla vigilia del match, e Zielinski. Sulle fasce Dimarco e Luis Henrique, che gode della fiducia di Chivu per presidiare a destra. Infine, per quanto concerne l’attacco (orfano dell’infortunato Bonny) il mister punta su Thuram e Lautaro titolari.

Atalanta-Inter, le formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.

La classifica di Serie A 2025/2026 aggiornata