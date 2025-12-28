Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: Palladino punta sulle conferme, Chivu ritrova Calhanoglu e non ha dubbi sulla fascia

Penultimo match della 17esima giornata e ultimo di questa domenica, Atalanta-Inter è un duello tutto nerazzurro con una posta in palio importante per i contendenti: da una parte gli uomini di Palladino vogliono proseguire la corsa per un piazzamento in Europa continuando il recente filotto di vittorie in campionato, e dall’altra la squadra di Chivu si gioca qualcosa di ancora più importante, ovvero la vetta della classifica di Serie A.
- Atalanta e Inter, il momento delle due squadre
- Le scelte di Palladino e Chivu: Djimsiti e Calhanoglu tornano a disposizione
- Atalanta-Inter, le formazioni
Atalanta e Inter, il momento delle due squadre
Gli orobici stanno ingranando la marcia giusta in campionato, giacché nelle ultime due hanno conquistato 3 punti contro Cagliari e Genoa. Attualmente l’Atalanta è nona in classifica con 22 punti, a cinque lunghezze dall’ingresso nella sezione che dà accesso alle coppe europee. Dall’altra l’Inter è anch’essa reduce da una serie di successi in campionato (oltre ad aver strappato l’accesso ai quarti di Coppa Italia), disturbati però dalla sconfitta in Champions contro il Liverpool e soprattutto la disfatta nel minitorneo della Supercoppa italiana, con il cammino dei nerazzurri di Chivu conclusosi in semifinale.
Le scelte di Palladino e Chivu: Djimsiti e Calhanoglu tornano a disposizione
Palladino propone il 3-4-2-1, con Djimsiti che è rientrato nella lista dei convocati per un recupero all’ultimo, schierato nella linea a tre di difesa con Hien e Kolasinac. A centrocampo De Roon ed Ederson affiancati da Zappacosta e Zalewski, con quest’ultimo che vince il ballottaggio su Bernasconi sulla fascia sinistra. Punta centrale Scamacca, con alle sue spalle De Ketelaere e Pasalic.
Sul fronte dell’Inter si gioca con il 3-5-2 con Akanji, Bastoni e Bisseck, con quest’ultimo che sostituisce Acerbi, alle prese con i postumi da infortunio (si parla di un rientro per il 4 gennaio per quanto riguarda il difensore). Dati dal primo minuto Calhanoglu, a disposizione come confermato dal tecnico alla vigilia del match, e Zielinski. Sulle fasce Dimarco e Luis Henrique, che gode della fiducia di Chivu per presidiare a destra. Infine, per quanto concerne l’attacco (orfano dell’infortunato Bonny) il mister punta su Thuram e Lautaro titolari.
Atalanta-Inter, le formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.