Ultimo aggiornamento 26-01-2022 10:04

Robin Gosens si può ormai definire a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. I campioni d'Italia pagheranno all'Atalanta tra i 25 e i 27 milioni di euro. Gosens è fermo da fine settembre per una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

La Juventus, dopo aver messo a segno il super colpo Vlahovic, non si ferma. Il prossimo obiettivo pare essere Nandez, centrocampista in forza al Cagliari. Per arrivare al forte uruguaiano classe 1995, i bianconeri sarebbero pronti ad inserire nella trattativa Kaio Jorge che, al momento, sta faticando a trovare spazio con la maglia bianconera.

Ormai non ci sono più dubbi : Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Dusan Vlahovic non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura alla Juventus. Salvo imprevisti avverrà all'Allianz Stadium il prossimo 6 febbraio, giorno del match di Serie A Juventus - Hellas Verona. Juventus, cosa cambia in attacco. L'enorme investimento su Dusan Vlahovic potrebbe limitare ulteriormente le possibilità di manovra, della Juventus anche in fase di rinnovo del contratto della Joya.

Sabatini sta ricostruendo, la Salernitana. In attesa di news confortante sul fronte Diego Costa, forte difensore centrale in forza alla Roma, sarebbe a buon punto. Il difensore argentino, avrebbe già dato il suo ok, ora servirà trovare un accodo sulla durata del contratto e sulla parte economica.

Cosa è successo ieri martedì 25 gennaio 2022

