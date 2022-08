Ultimo aggiornamento 12-08-2022 10:26

Cosa è successo ieri giovedì 11 agosto 2022

Primo giorno di Kostic alla Juventus: è pronto per un posto da titolare. Calciomercato Cagliari: si avvicina il colpo Saponara dalla Fiorentina. Il Verona cerca rinforzi in difesa, ma perde mordente in attacco. Kostic è ufficiale: la Juve aggiunge qualità alla fascia sinistra. Non solo Monza: le neopromosse Cremonese e Lecce si rinforzano. Mercato Juve, l'affare Kostic-Pellegrini scatena i dubbi dei tifosi. Paradosso Barcellona: altri due rinforzi in arrivo dalla Premier!. Inter: altri nomi nuovi in difesa. E due recuperi in vista del Lecce. PSG mai sazio: spunta un nuovo nome per l'attacco. Sassuolo, Pinamonti per dimenticare Scamacca: è ufficiale. Napoli, si cerca un rinforzo in mediana se parte Fabian. Juventus: si complica la trattativa per il nuovo attaccante. Il Barcellona ad oggi ha solo 17 giocatori iscritti alla Liga. Calciomercato Spezia: Benassi e Kouamé nel mirino, Maggiore è un caso. Rafa Benitez commenta il mercato delle big italiane. Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Nikola Milenkovic. Calciomercato Verona: occhi su Natan, Daniliuc e Kouyatè per la difesa. Calciomercato Fiorentina: tre club di Serie A in coda per Zurkowski. Napoli: si avvicina Keylor Navas. Serie A, accordo tra Napoli ed Hellas per Simeone. Serie A, Roma disposta ad ascoltare offerte per Zaniolo. Serie A, Juventus: Luca Pellegrini verso la cessione. Roma, Felix Afena-Gyan: due club su di lui. Chelsea, pronti tre nuovi acquisti. Juventus, Depay può arrivare a zero: la strategia. Inter, Milan Skriniar ai saluti: ecco chi lo può sostituire. Milan, rinnovo per Tomori: tutte le cifre dell'accordo. Serie A, Sirigu al Napoli: è ufficiale. PSG, Icardi nel gruppo degli "indesiderati": potrebbe giocare tra i dilettanti. Mercato Juve, Paratici può far saltare l’affare: la rabbia dei tifosi. Napoli, in chiusura l'operazione di Giacomo Raspadori. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori, Depay e Akanji. Bologna: tre idee per la difesa. Juventus: interesse per Anthony Martial. Inter: c'è Todibo se parte Skriniar. Juventus: sfida con il Tottenham per Depay. Retroscena su Ronaldo: Il Manchester e Mendes lo hanno proposto alla Juventus. Milan, intriga la suggestione Kessie-bis: cosa vogliono i tifosi rossoneri?. Calciomercato Torino: priorità difesa, si stringe per Schuurs e Hien. Calciomercato Genoa: fatta per Aramu, Favilli e Cyborra verso l'addio.