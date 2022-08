Ultimo aggiornamento 19-08-2022 12:38

Torino, Juric: "Lukic sarà convocato ma non è capitano" In occasione della conferenza stampa di presentazione della partita contro la Lazio, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato del rapporto con Sasa Lukic, in particolare degli screzi che hanno avuto i due in occasione della scorsa settimana, quando il serbo è stato escluso dalla lista dei convocati. Le parole di Juric : non sarà capitano, poi vediamo in futuro come andranno le cose. Approfondimento 11:26

Nuova trattativa tra Inter e Chelsea: Inzaghi aspetta un difensore L'Inter pare decisa a puntare forte su Trevoh Chalobah, attualmente in forza al Chelsea. Dopo gli affari Romelu Lukaku e Cesare Casadei, Inter e Chelsea sarebbe pronte per un nuovo accordo, questa volta con l'interessato in viaggio verso Milano, sponda nerazzurra. Non dovesse andare a buon fine la trattativa con il Chelsea per Trevoh Chalobah, l'Inter avrebbe altre opzioni. Dopo la cessione di Cesare Casadei, Simone Inzaghi non vuole vedere altri giocatori della sua rosa fare le valigie. Leggi l'articolo 09:49

Cosa è successo ieri giovedì 18 agosto 2022

Atalanta, Malinovskyi verso i saluti: possibile scambio. Ufficiale Schuurs al Torino. Inter, il PSG non intende mollare Skriniar: c'è una nuova offerta. Milan, la nuova strategia per la difesa spaventa i tifosi. Ufficiale Mancosu al Cagliari. Torino, sorpasso sulla Salernitana per Dovbyk: pronta l'offerta. Spezia, doppio contatto con il Milan: Gabbia e il ritorno di Pobega. Luca Pellegrini e il retroscena sull'Eintracht Francoforte. Salernitana, ufficiale l'arrivo di Boulaye Dia. Bologna, per l'attacco salgono le quotazioni di Fabio Borini. Reggina, vicino il colpo a centrocampo: arriva Hernani dal Genoa. Juve, Rabiot non blocca solo Paredes: tifosi infuriati. Milan, botti finali per Maldini e Massara: N'Dicka, Diallo e non solo. Napoli scatenato: Raspadori, Simeone, Ndombele. Come gioca Spalletti. Bologna, Jhon Lucumì è ufficiale. Il Torino prende il difensore e punta Praet. Fiorentina, nome nuovo per il centrocampo. Milan, assalto al mediano a una condizione: la rabbia dei tifosi. Roma: Cremonese vicina a Felix. Napoli, ufficiale l'arrivo di Simeone dall'Hellas Verona. Borussia Dortmund: l'ultima idea porta a Cristiano Ronaldo. Milan in ansia, il Liverpool interessato a Bennacer. Il Napoli non è sazio: con Navas lavora a un altro rinforzo. Salernitana, Verdi può tornare: per il Toro è un esubero. Inter, il piano-B di Marotta lascia senza parole i tifosi: web in tilt. Mercato punte: da Belotti a Icardi, tutte le occasioni last minute. Cagliari, un ritorno romantico: vestirà rossoblù Marco Mancosu. Juventus bloccata: Rabiot, Arthur e Kean, i nuovi problemi di Allegri. Roma: Pinto accelera per Belotti. Inter, doppio sorriso per Inzaghi: Skriniar resta, Acerbi in arrivo.