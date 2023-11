Serie A, gli arbitri della 12a giornata: le designazioni di tutte le partite. Il derby Lazio-Roma a Massa

Resi noti gli arbitri della dodicesima giornata di serie A. Turno spalmato su tre giorni, dal 10 al 12 novembre. Il big match è il derby capitolino: l'arbitro di Lazio-Roma è Massa di Imperia

Resi noti gli arbitri della dodicesima giornata del campionato di serie A. Turno spalmato su tre giornate, dal 10 al 12 novembre: si parte il venerdì con due gare e si chiude domenica sera con la sfida del Meazza di San Siro tra Inter-Frosinone. Prima gara al Mapei Stadium, ore 18.30: per Sassuolo-Salernitana è stato designato Ghersini di Genova. Alle 20.45 è la volta di Genoa-Verona, arbitra Orsato di Schio.

Il solito programma del sabato prevede tre gare sulle consuete tre fasce orarie: Lecce-Milan alle 15, fischia Abisso di Palermo. Per Juventus-Cagliari, ore 18, l’Aia ha selezionato Piccinini di Forlì; Monza-Torino in serale a Doveri di Roma 1.

Cinque le partite domenicali: all’ora di pranzo c’è Napoli-Empoli affidata a Prontera di Bologna. Due i match delle 15: Marbesca di Napoli per Fiorentina-Bologna al Franchi, Aureliano di Bologna per Udinese-Atalanta. Dalle 18 occhi solo all’Olimpico per il big mach di questo turno: derby capitolino, a Massa di Imperia il gravoso compito di gestire al meglio Lazio-Roma. Chiosa serale con Inter-Frosinone: il direttore di gara è Dionisi de L’Aquila.

Arbitri e assistenti delle partite della 12a giornata

Sassuolo-Salernitana

(venerdì 10 novembre, ore 18.30)

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti : Lo Cicero-Trasciatti

: Lo Cicero-Trasciatti IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Mazzoleni

Genoa-Verona

(venerdì 10 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti : Cecconi-Rossi S.

: Cecconi-Rossi S. IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Gariglio

AVAR: Guida

Lecce-Milan

(sabato 11 novembre, ore 15)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Peretti-Mokhtar

: Peretti-Mokhtar IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Guida

AVAR: Nasca

Juventus-Cagliari

(sabato 11 novembre, ore 18)

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti : Palermo-Fontemurato

: Palermo-Fontemurato IV Ufficiale: Massimi

VAR: Valeri

AVAR: Paterna

Monza-Torino

(sabato 11 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti : Imperiale-Ricciardi

: Imperiale-Ricciardi IV Ufficiale: Rutella

VAR: Marini

AVAR: Di Martino

Napoli-Empoli

(domenica 12 novembre, ore 2.30)

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti : Vivenzi-Garzelli

: Vivenzi-Garzelli IV Ufficiale: Cosso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abbattista

Fiorentina-Bologna

(domenica 5 novembre, ore 15)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Colarossi-Di Giacinto

: Colarossi-Di Giacinto IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: Longo S.

Udinese-Atalanta

(domenica 12 novembre, ore 15)

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti : Berti-Cipriani

: Berti-Cipriani IV Ufficiale: Camplone

VAR: Di Bello

AVAR: Pagnotta

Lazio-Roma

(domenica 12 novembre, ore 18)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Bindoni-Tegoni IV Ufficiale: Colombo

VAR: Irrati

AVAR: Paganessi

Inter-Frosinone

(domenica 12 novembre, ore 20.45)