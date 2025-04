Serie A, gli arbitri della 31a giornata, tutte le designazioni: Roma-Juventus a Colombo

Resi noti gli arbitri della trentunesima giornata di A stagione 2024/25: turno spalmato in 4 giorni da venerdì 4 aprile a lunedì 7 aprile

Resi noti gli arbitri della 31esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni con una gara al venerdì, tre gare al sabato, 5 gare di domenica e una di lunedì. Si parte venerdì alle 20.45 con Genoa-Udinese, che sarà diretta da Perenzoni, sabato alle 15 c’è Monza-Como affidata a Collu, alle 18 c’è Parma-Inter, arbitra Doveri, alle 20.45 c’è Milan-Fiorentina, dirigeAyroldi. Domenica alle 12.30 c’è Lecce-Venezia, dirige Piccinini, alle 15 Empoli-Cagliari affidata a La Penna e alla stessa ora Torino-Verona dirige Bonacina, alle 18 Atalanta-Lazio, diretta da Chiffi, alle 20.45 Roma-Juventus che sarà diretta da Colombo. Si chiude lunedì: alle 20.45 c’è Bologna-Napoli, arbitra Massa.

Dopo un weekend senza grossi strafalcioni in A (eccettuate un paio di partite), Rocchi ha deciso di puntare su Colombo per il big-match Roma-Juventus: il fischietto comasco è in trend positivo ed è reduce da due buone prove in Napoli-Fiorentina e Bologna-Lazio. Per Bologna-Napoli c’è l’internazionale Massa, torna in quota dopo qualche strafalcione Chiffi (scelto per Lazio-Atalanta), mentre la certezza Doveri fischierà in Parma-Inter. Ripartono dalla B Pairetto e Marchetti, mentre il testacoda Spezia-Samp è stato affidato a Rapuano.

Arbitri e assistenti delle partite della 31a giornata

Genoa-Udinese

(venerdì 4 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Perenzoni di Rovereto Assistenti : Cecconi e Mastrodonato

: Cecconi e Mastrodonato IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Fabbri

Monza-Como

(sabato 5 aprile, ore 15)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : Perrotti e Belsanti

: Perrotti e Belsanti IV Ufficiale: Galipò

VAR: Gariglio

AVAR: Di Paolo

Parma-Inter

(sabato 5 aprile, ore 18)

Arbitro: Doveri di Roma

Doveri di Roma Assistenti : Lo Cicero e Di Gioia

: Lo Cicero e Di Gioia IV Ufficiale: Arena

VAR: Mariani

AVAR: Meraviglia

Milan-Fiorentina

(sabato 5 aprile, ore 20.45)

Arbitro : Ayroldi di Molfetta

: Assistenti : Carbone e Peretti

: Carbone e Peretti IV Ufficiale: Santoro

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Lecce-Venezia

(domenica 6 aprile, ore 12.30 )

Arbitro : Piccinini di Forlì

: Piccinini di Forlì Assistenti : Baccini e Ceccon

: Baccini e Ceccon IV Ufficiale: Rutella

VAR: Meraviglia

AVAR: Sozza

Empoli-Cagliari

(domenica 6 aprile, ore 15)

Arbitro : La Penna di Roma 1

: Assistenti : Zingarelli e M.Rossi

: Zingarelli e M.Rossi IV Ufficiale: Prontera

VAR: Aureliano

AVAR: Marini

Torino-Verona

(domenica 6 aprile, ore 15)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Bonacina di Bergamo Assistenti : Passeri e Costanzo

: Passeri e Costanzo IV Ufficiale: Monaldi

VAR: Ghersini

AVAR: Fabbri

Atalanta-Lazio

(domenica 6 aprile, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Scatragli e Bahri

: Scatragli e Bahri IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Abisso

Roma-Juventus

(domenica 6 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Imperiale e Berti

: Imperiale e Berti IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Mazzoleni

Bologna-Napoli

(lunedì 7 aprile, ore 20.45)