Euro 2024: Turchia, le lacrime di Calhanoglu accendono derby Inter-Milan: la polemica sul web

Il centrocampista nerazzurro spegne le voci di mercato che lo avevano accostato al Bayern Monaco al termine della sconfitta contro l'Olanda

Quando il francese Turpin ha fischiato la fine è scoppiato a piangere. Impietosi i flash dei fotografi e le telecamere, inquadrato con tanto di zoom il volto di Hakan Calhanoglu. Sognava la semifinale, si era illuso come tutti i suoi compagni dopo il vantaggio iniziale e ci ha creduto fino all’ultimo, con l’arrembaggio finale della squadra di Montella. Alla fine il pianto dirotto, senza pudori. Il play turco saluta Euro2024 e si rituffa sulla sua squadra di club, che resta l’Inter nonostante le sirene del Bayern Monaco, ma il suo sfogo diventa oggetto di polemica sui social.

Euro 2024, Calhanoglu: dichiarazione d’amore all’Inter

Ora che è arrivato il momento di tornare in Italia, a scanso di equivoci, Calhanoglu ha dichiarato: “Mai pensato di lasciare l’Inter, sono interista. Il mio cuore è nerazzurro. Non ho mai pensato di andare via. Sono orgoglioso di essere parte della famiglia Inter. Sono interista, il mio cuore è nerazzurro e… si continua”. Il calciatore turco ha risposto alle voci di mercato che lo collegavano a un possibile trasferimento al Bayern Monaco. Aveva già chiuso ogni possibile partenza con un messaggio pubblicato sui social in cui dichiarava amore all’Inter.

Calhanoglu e le lacrime dopo il ko

Intervistato da Rai Sport al termine del ko subito contro l’Olanda, ha spiegato le sue lacrime: “Sono emozionato è vero, ero orgoglioso di essere un turco, di giocare questo torneo. Con questa squadra che abbiamo, piena di giovani, abbiamo fatto un gran lavoro. Grazie al mister e allo staff, ci abbiamo provato fino alla fine. Sono orgoglioso di questa squadra che sta facendo un gran lavoro, stiamo crescendo, abbiamo fatto vedere che ci siamo e che la Turchia non molla mai. Abbiamo creato tante occasioni, ma la palla non è entrata. Con questo atteggiamento possiamo andare avanti”.

Inter, alcuni tifosi non si fidano più di Calhanoglu

A breve l’Inter ripartirà con tutto il gruppo per la preparazione al prossimo campionato ma alcuni tifosi ancora non sono convinti delle parole di Calhanoglu sulla permanenza in nerazzurro: “Ve lo dico io come funziona il gioco: questo voleva andare al Bayern e ha sfruttato tutto il periodo dell’Europeo in Germania per trattare. Qualcosa sarà andato storto ed ora che la Turchia è stata eliminata sta cercando di spegnere le voci di mercato per riaccattivarsi la tifoseria interista.” E ancora: “Guarda caso proprio ora che la Turchia è fuori dall’Europeo il ‘nostro’ Hakan cerca di rimediare a una situazione di mercato ben nota a tutti…NON MI FIDO”.

Non si placano le polemiche: “Questo è un furbo perché ha mandato segnali di ogni tipo per andare al Bayern e ora che sa di dover tornare all’Inter fa di tutto per farci credere che è sempre voluto rimanere… Queste dichiarazioni non mi sembrano veritiere”. E infine c’è però chi difende Calhanoglu: “Le sue parole sono comunque da apprezzare perché in un momento delicato post eliminazione della Turchia non era scontato che desse un messaggio d’amore all’Inter”.

I tifosi del Milan attaccano Calhanoglu

Anche i tifosi rossoneri non hanno perso l’occasione di commentare le parole di Calhanoglu, detestato dal giorno in cui lasciò i rossoneri per andare dai cugini: “Ma chi ci crede, lo sappiamo tutti che il Bayern l’ha scartato e ora vuole rimediare… Anche quando era da noi al Milan diceva le stesse cose e poi vedi che ha fatto…” E ancora: “Il Bayern ti ha scartato caro Calha, ora non ti resta che rimanere all’Inter e ben ti sta dopo averci tradito…” e poi: “Il karma esiste, punto”. Non si placano le polemiche: “Sono ancora nerazzurro solo perchè il Bayern non mi ha dato abbastanza soldi, questo doveva dire Calhanoglu a fine partita se avesse avuto coraggio ma non l’ha fatto e mai lo farà.” E infine: “A me da l’idea che tra 5minuti potrebbe cambiare parere. E’ molto legato ai soldi. Mai scordare che in Germania aveva firmato 2 contratti in contemporanea. Poi la faccenda con la moglie. Insomma di testa sarà un po’ confuso.”