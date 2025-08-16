US Open, Sinner e gli altri azzurri in chiaro grazie alla FITP: Jannik cerca un’impresa alla Federer. Quando il sorteggio

Buone notizie per gli appassionati di tennis italiani, lo US Open sarà trasmesso in chiaro sul canale della FITP Supertennis Tv. Sinner l'osservato speciale, va a caccia di un'impresa mai riuscita a Nadal e Djokovic

Come per l’edizione 2024, anche quella imminente dello US Open sarà trasmessa in chiaro sul canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel Supertennis Tv. Gli appassionati italiani potranno quindi guardare i match di Jannik Sinner – che andrà a caccia del bis, un’impresa fallita anche da Rafael Nadal e Novak Djokovic e che non riesce in ambito maschile da oltre 15 anni – e degli protagonisti azzurri e non senza per forza sottoscrivere un abbonamento con le pay tv.

US Open in chiaro su Supertennis

Gli appassionati italiani di tennis possono festeggiare. Per assistere ai match dello US Open non sarà infatti necessario alcun abbonamento alle pay tv. L’ultimo slam stagionale sarà trasmesso in chiaro sul canale Supertennis Tv esattamente come era successo per la passata edizione. Il canale della FITP trasmetterà un match alla volta a partire dalle qualificazioni che inizieranno lunedì 18 agosto sino al termine del torneo previsto per il 7 settembre, compreso il nuovo formato del doppio misto al quale però non sarà presente Jannik Sinner, ma chi vorrà potrà seguire gli altri incontri sulla piattaforma Supertennis Plus e su SupertenniX, che è gratuita per i tesserati mentre ha un costo di 1,99 euro al mese per tutti gli altri.

Sinner a caccia dell’impresa: il bis a New York non riesce dai tempi di Federer

L’interesse dei tifosi azzurri sarà soprattutto per Sinner, che a New York andrà a caccia del bis dopo il successo del 2024. Un’impresa che, nonostante Jannik sia certamente l’uomo da battere e abbia nel cemento la propria superficie preferita, non sarà affatto facile da realizzare per il n°1 al mondo. Basti pensare infatti che l’ultimo a imporsi almeno due volte consecutivamente allo US Open è stato Roger Federer, campione tra il 2004 e il 2008 (record di titoli consecutivi nell’era Open,) e che nemmeno due mostri sacri come Rafael Nadal e Novak Djokovic ci sono mai riusciti.

Data e ora del sorteggio dello US Open

Come cresce l’attesa per l’inizio del torneo cresce anche quella per scoprire quale sarà il teorico percorso di Sinner verso la difesa al titolo e quello degli azzurri e degli altri protagonisti. L’unica certezza al momento è che Jannik e il suo rivale Carlos Alcaraz potranno affrontarsi solamente in finale essendo teste di serie n°1 e 2, ma il tutto verrà svelato il prossimo giovedì 21 agosto, giorno in cui alle 18 italiane si terrà il sorteggio dei tabelloni principali, che verrà dagli organizzatori dello slam statunitense sul canale YouTube dello US Open.