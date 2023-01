11-01-2023 13:14

Queste le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato di Serie A. Si gioca la 18a giornata, la penultima del girone d’andata. Le designazioni arbitrali sono state diramate con un giorno di anticipo, rispetto alla consueta giornata di giovedì, perché in questo turno di campionato si inizia a giocare già da venerdì. E si inizia col botto: con la supersfida del Maradona Napoli-Juve, ossia la sfida tra la prima e la seconda in classifica (anche se distanziate di ben 7 punti). A dirigerla è stato chiamato l’arbitro Doveri di Roma, uno dei più esperti della Serie A che avrà il suo bel da fare per tenere sotto controllo gli animi dei 22 in campo, ma anche del pubblico di casa, particolarmente agitato quando la Juve arriva sotto al Vesuvio. Altra partita ad alta tensione è Roma-Fiorentina assegnata al fischietto sardo Giua di Olbia. L’arbitro Orsato invece dirigerà Lecce-Milan, mentre Inter-Verona sarà gestita da Fabbri di Ravenna.

Gli arbitri delle partite della 18a giornata di Serie A

Napoli-Juventus

Venerdì 13/01 H. 20.45

Arbitro: Doveri di Roma

Costanzo – Passeri IV: Chiffi

VAR: Mariani

AVAR: Piccinini

Cremonese-Monza

Sabato 14/01 H. 15.00

Arbitro: Massa di Imperia

Galetto – Vigile IV: Colombo

VAR: Banti

AVAR: Rapuano

Lecce-Milan

Sabato 14/01 H. 18.00

Arbitro: Orsato di Schio

Pagliardini – M. Rossi IV: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: S. Longo

Inter-Hellas Verona

Sabato 14/01 H. 20.45

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Valeriani – Di Monte IV: Minelli

VAR: Forneau

AVAR: Marchetti

Sassuolo-Lazio

Domenica 15/01 H. 12.30

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Mondin – Lombardo IV: Ferrieri Caputi

VAR: Guida

AVAR: Rapuano

Torino-Spezia

Domenica 15/01 H. 15.00

Arbitro: Ghersini di Genova

Tegoni – Cipriani IV: Prontera

VAR: Di Bello

AVAR: Di Martino

Udinese-Bologna

Domenica 15/01 H. 15.00

Arbitro: Volpi di Arezzo

Meli – Peretti IV: Feliciani

VAR: Abbattista

AVAR: Forneau

Atalanta-Salernitana

Domenica 15/01 H. 18.00

Arbitro: Aureliano di Bologna

Zingarelli – Garzelli IV: Paterna

VAR: Dionisi

AVAR: Muto

Roma-Fiorentina

Domenica 15/01 H. 20.45

Arbitro: Giua di Olbia

Bindoni – Prenna IV: Maresca

VAR: Nassa

AVAR: Paganessi

Empoli-Sampdoria

Lunedì 16/01 H. 20.45

Arbitro: Santoro di Messina

Scatragli – Trinchieri IV: Sozza

VAR: Marini

AVAR: Guida