Euro 2024, Buffon carica l'Italia: il suo selfie da Dortmund scatena il web azzurro

Il capo delegazione degli azzurri ha postato sui social un selfie dall'interno del Signal Iduna Park: e subito si diffonde la nostalgia del 2006 tra i tifosi italiani

Quella tra Italia e Germania è una sfida iconica, che nel corso dei decenni ha visto diversi capitoli arricchire una saga meravigliosa. Uno dei più dolci è sicuramente quello del 4 luglio 2006, quando i gol di Grosso e Del Piero ai supplementari portarono gli azzurri in finale.

Buffon e il ricordo del 2006

Proprio a Dortmund, proprio al Signal Iduna Park per uno dei momenti più iconici della storia recente azzurra. Il tiro a giro di Grosso, la corsa sfrenata e poi il gol di Del Piero proprio allo scadere, le valigie in direzione Berlino: lo sport, il calcio in particolare, vive di momenti come quello che ormai è scritto nella leggenda. E tra i protagonisti di quella incredibile serata ci fu Gigi Buffon, di gran lunga il miglior portiere della storia del calcio, che in quei Mondiali fu praticamente imbattibile.

Buffon e la vittoria di Dortmund

Lo stesso Buffon che oggi è capodelegazione degli azzurri, e che in vista della partita di domani tra Italia e Albania, ha postato sui canali social un selfie dall’interno dell’impianto di Dortmund con la didascalia: “Dortmund ci riporta a dolci ricordi… ma è ora di rinfrescarli!”. E domani sera alle 21 sapremo se gli azzurri di Spalletti saranno in grado o meno di rinfrescare quei ricordi indelebili, contro un’Albania che si preannuncia avversario tutt’altro che malleabile.

Buffon scatena il web azzurro

Quasi superfluo dire che il post di Buffon abbia scatenato un’ondata di nostalgia sui social tra i tifosi azzurri, tra i quali il ricordo di quella sera del 2006 è ancora vivo e incancellabile. Come per Valiaa: “Gigi che tu sappia la bimba tedesca sta ancora piangendo?”. E Pallaiotv aggiunge: “Grande Gigi si sente ancora l’eco di andiamo a Berlino Beppe?”. Erika carica il gruppo azzurro: “E andiamo, forza ragazzi”. E Kevin cita Caressa: “Andiamo a prenderci la coppa”. Enzo applaude: “Esattamente Superman”. E Mdrum ricorda: “La parata che hai fatto su Podolski“. Iamaffranto ricorda: “Cannavaro… arriva il pallone lo mette fuori Cannavaro , Cannavaro….. IL RESTO È STORIA”.