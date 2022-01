Ultimo aggiornamento 14-01-2022 09:20

Questa per la Fiorentina è una stagione un pò difficile per quanto riguarda il ruolo dell'estremo difensore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l ’ obiettivo dei viola sarebbe Yahia Fofana del Le Havre classe 2000 che già si è messo in mostra nella Serie B francese. Su di lui ci sarebbe anche l ’ Angers ma, dopo le esperienze positive con Frey e Lafont, la Fiorentina vorrebbe puntare con decisione su un altro portiere francese.

In realtà però la telenovela riguardo il rinnovo di contratto tra Paulo Dybala e la Juventus dura da tanto. Una di queste è l'Inter, proprio contro la Juventus, della Supercoppa italiana. Se poi la Juventus volesse a tutti i costi buttarsi su Vlahovic ecco che i soldi gudaganti dalla cessione di Dybala potrebbero aiutare nell'acquisto dell'attaccante viola.

Gelo Juventus - Dybala : l'addio è possibile. L'Inter sogna Paulo Dybala : l', dal monte ingaggi. il futuro di Dybala si decide a gennaio. L ’ Inter sembra voler andare oltre la suggestione e la semplice manovra di disturbo, mettendo una pulce significativa nell ’ orecchio del vice capitano della Juventus e facendo capire che, dopo il passaggio di testimone al vertice del calcio italiano, l ’ Inter punta anche a detronizzare la Juventus dal ruolo di regina del mercato nazionale.

La più che deludente esperienza alla Lazio di Vedat Muriqi starebbe per concludersi. Secondo l'emittente 'A Sport la trattativa con il West Bromwich Albion è ben avviata e la firma di Muriqi con il club che milita nella Championship, la Serie B inglese. A confermare l'indiscrezione un signfiicativo indizio social : Muriqi ha infatti smesso di seguire la Lazio su Instagram e Twitter, probabile prodromo della fine anticipata di un'avventura poco fortunata.

Le ultime due vittorie consecutive hanno cambiato completamente l ’ orizzonte del Cagliari, che punta a salvare la stagione e a mantenere la categoria bissando l ’ esaltante rimonta compiuta nel girone di ritorno dello scorso campionato. Mercato che per il Cagliari non è affatto finito. Il ds Capozucca ha infatti contatti avviati per un doppio colpo dal Torino, entrambi già allenati da Walter Mazzarri proprio in granata ed entrambi fuori dal progetto tecnico di Juric.

E il Venezia corre ai ripari. Dopo l ’ acquisto del giovane Michael Cuisance del Bayern Monaco , la società veneta ha infatti messo a segno un colpo inatteso sul mercato , riportando in Serie A Nani. Per Nani, campione d ’ Europa nel 2016 con il Portogallo, che lega i migliori ricordi della carriera alla lunga esperienza al Manchester United, il Venezia sarà la sesta squadra differente negli ultimi otto anni, compresa la fugace esperienza alla Lazio nel 2017 - 2018.

Cosa è successo ieri giovedì 13 gennaio 2022

De Maio lascia l'Udinese: ufficiale il suo passaggio al Vicenza. Torino: Fares arriva in prestito. Juventus, Arthur in procinto di passare all'Arsenal. Milan, si complica per il difensore: poche alternative del Diavolo. Piccini lascia il Valencia e va alla Stella Rossa: operazione chiusa. Ufficiale, Borja Mayoral e Villar lasciano la Roma: vanno al Getafe. Udinese, ufficiale Benkovic a titolo definitivo dal Leicester. Lazio-Luiz Felipe, altra fumata nera. Fiorentina: Commisso-Mendes al veleno. Crisi Juventus, il ciclo è definitivamente finito: entrate e uscite. Juventus: è sempre caccia grossa all'attaccante. Sampdoria, ipotesi Borini a titolo definitivo. Milan, Castillejo verso il ritorno in Spagna. Inter: non si molla la presa su Bremer. Il Napoli insiste per Olivera. Fiorentina, Commisso: "Vlahovic sia riconoscente". Genoa: colpo dal Bayer Leverkusen. Juve, Allegri ne taglia due: via subito Alex Sandro e un altro. Napoli: piace molto Ndombele. Lazio, idea Nuno Tavares per la fascia. Sampdoria: contatto con l’Atalanta per Piccoli. Genoa, il futuro di Shevchenko dipende dal Milan. Mercato Juventus: Dybala delude e il rinnovo diventa un giallo. Mercato Inter, cercasi acquirenti per Vecino. Mercato Salernitana: Simy vicino al Monza. Lapadula-Benevento sarà addio, Caserta: "Non vuole più giocare con noi".

