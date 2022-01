Ultimo aggiornamento 25-01-2022 09:14

Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo, il Barcellona sarebbe ad un passo dal mettere sotto contratto Tagliafico. L'esterno in forza all'Ajax dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il club olandese avrebbe preferito una cessione a titolo definitivo ma Tagliafico si sarebbe impuntato, trovando il modo di convincere l'Ajax. Classe 1992, era stato accostato anche al Napoli.

Sembra davvero fatta per il bomber della Fiorentina, attesa a giorni la firma ma dai social arriva una preghiera per il club

La trattativa per il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus è entrata nel vivo. La Vecchia Signora ha fretta di chiudere ed è pronto a formulare l'offerta giusta per convincere Rocco Commisso, patron del club viola Juventus, con Vlahovic tutto definito. Juventus, ora serve l'ok di Commisso. Trovato l'accordo con Dusan Vlahovic, ora la Juventus ha fretta di convincere Rocco Commisso a lasciar partire il suo giovane gioiello. Juventus, ecco chi potrebbe partire.

Il Torino sta per concludere la trattativa per l'acquisto di Pellegri. L'arrivo del giovane attaccante dovrebbe portare all'addio di Zaza, centravanti granata dal 2018 ma poco impiegato ultimamente. Tante le voci attorno all'ex attaccante, di Juventus e Valencia.

Cosa è successo ieri lunedì 24 gennaio 2022

