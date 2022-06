Ultimo aggiornamento 13-06-2022 10:11

Cosa è successo ieri domenica 12 giugno 2022

Juventus, Giorgio Chiellini svela il futuro: ecco dove andrà. Inter, comincia una settimana cruciale per il mercato nerazzurro. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Ufficiale, l'ex Juve Andrea Pirlo torna in panchina. Napoli, Zielinski si sbilancia sul futuro. Torino, Belotti sempre più lontano: ora però il Gallo deve scegliere il futuro. Juventus, De Ligt può partire per una super offerta. In Inghilterra è guerra vera per Marco Asensio. Juve-Pogba, ormai ci siamo: cosa cambia e come giocherà Allegri. Inter, Dybala e Lukaku più vicini: tridente possibile, serve cedere. Kostic non rinnova con l'Eintracht, Juve vicina. Inter-Bellanova: affare in chiusura. Stallo Koulibaly, De Laurentiis spera ancora nel rinnovo. Inter, siamo alle battute finali per Paulo Dybala. Inter, Alexis Sanchez diventa un caso. Juve, il fratello di Arnautovic: "Che coppia con Vlahovic". Il "tradimento" di Raspadori diventa virale: interisti inviperiti. Fiorentina, definiti gli obiettivi di mercato. Milan, proseguono le grandi manovre in difesa. L'Inter ha in pugno Bremer. Milan: Botman lontano, pronta l’alternativa: serve anche un vice-Theo. Inter, il PSG ci prova per Skriniar: rifiutata la prima offerta. Calciomercato, tifosi Milan sul piede di guerra: Diteci quanto vale oggi. Chi è Noa Lang, il talento olandese che ha stregato Maldini. Roma, eccessive le richieste di Dries Mertens. Gatti ha già conquistato tutti, come cambiano le strategie della Juve. Juventus, trovata l'intesa per il ritorno di Paul Pogba.