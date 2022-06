Ultimo aggiornamento 26-06-2022 11:17

Cosa è successo ieri sabato 25 giugno 2022

Linea calda tra Salernitana e Parma: i ducali vogliono Radovanovic, i campani propongono Obi. Roma, scoop clamoroso su Cristiano Ronaldo: cosa c'è di vero. Quagliarella-Samp, il matrimonio continua: rinnovo di un anno per il bomber di Castellammare. Keita Baldé, futuro tra Turchia e Grecia: lo vogliono Galatasaray e PAOK. Milan: muro dei tifosi per il possibile colpo in difesa. Empoli, tutto fatto per Marin: è il centrocampista del Cagliari l'erede di Asllani. Roma sempre più vicina a Grillitcsch: ore decisive per il mediano austriaco. Milan: Di Marzio fa sognare i tifosi dopo beffa-Botman, pronto super colpo. Milan, incontro con gli agenti del nuovo De Bruyne: le ultime. Cremonese, Chiriches obiettivo per la difesa. Mercato Juventus: un giallo la trattativa Di Maria. Le sue parole. Frosinone, ufficiale l'arrivo di Lucioni in prestito. Serie A, problemi nella trattativa tra la Juve e Koulibaly. Serie A, Roma: prove d'intesa Juve-Zaniolo. Serie A, Juventus: deciso il futuro di Fagioli. Inter, obiettivo 100 milioni dal mercato: tanti in partenza in estate. Feranata per Vidal al Boca, Riquelme: "Slot per stranieri occupati". Anche Salah può lasciare il Liverpool, Real Madrid in agguato. Milan, Ziyech nuovo nome per l’attacco: il piano di Paolo Maldini. Napoli, il rinnovo finisce sotto accusa: monta la protesta dei tifosi. Juventus, l’affondo per il talento della A è solo un bluff per i tifosi. Milan, dal Chelsea un'idea per l'esterno offensivo. Premier League, Cristiano Ronaldo vuole lasciare: poche le alternative ai Red Devils. La Juve non molla Nicolò Zaniolo: molti lo vogliono, la Roma aspetta. Inter, per Dybala è solo questione di tempo. Juventus, l’offerta per De Ligt diventa un caso: tifosi in fermento. Dybala - Inter: la trattativa continua. I nerazzurri chiedono pazienza. Serie A, Napoli: Victor Osimhen dovrebbe rimanere. Premier League, Arsenal: accordo col City per il prossimo attaccante. Milan, che delusione dal mercato: Cardinale è già nel mirino dei tifosi. Il Chelsea fa sul serio per De Ligt: proposta contropartita alla Juve.